Google Chrome’dan flaş adım. Ekran görüntüsü almak kolay olacak

Google Chrome, YouTube videolarından ekran görüntüsü almayı kolaylaştıran yeni özelliğini duyurdu.

Google Chrome’dan flaş adım. Ekran görüntüsü almak kolay olacak

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google popüler masaüstü web tarayıcısı Chrome’a hızlı bir şekilde videodan ekran görüntüsü alma işlemini sağlayan yeni bir seçenek ekledi.

Chrome 116 sürümde kullanılabilen yeni özellik sayesinde kırpma işlemi uygulanmadan yüksek kalitede videonun istenilen bir karesi kopyalanabiliyor.

Chrome tarayıcıda videodaki bir görseli kaydetmek için tek yapılması gereken, videoyu duraklatıp sağ tıklamak ve “Video karesini kopyala” seçeneğine tıklamak. Yalnız bu seçenek, sağ tık menüsünün engellendiği sitelerde çıkmıyor. Ayrıca dosyayı kaydetmek yerine ekran görüntüsünü panoya kopyalıyor ve videonun çözünürlüğü neyse o kalitede alıyor.

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Kullanıcıların artık YouTube veya başka sitelerdeki videolardan bir görsel almak için üçüncü parti uygulamaları (araçları) kullanmalarına gerek kalmayacak.

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