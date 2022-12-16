Google'dan büyük kolaylık. Ekran görüntüsü almak tarih oluyor

Kodlama ile uğraşanların yazdıklarını not alma sorununa çözüm Microsoft Word ve Google Docs gibi belgeleme araçları yada ekran görüntüsü alma yöntemi olduğu bilinmektedir. Her projeyi ekran görüntüsü almanın ne kadar büyük bir kargaşa yaratacağını kod oluşturanlar tarafından bilinir.

Belgenin içerisine yapıştırılan kodu bir cümle olarak kabul ediyorlar.

Google, bu sorunu "Dokümanlar" uygulaması ile birlikte çözüyor. Yeni eklenen bu özellik sayesinde artık internet üzerinden sadece Gmail hesabına girerek istenilen yerden ve platformdan hazırlanan projeye ulaşılabilecek.

YAZILAN KODLAR GOOGLE DOKÜMANLARDA NASIL OKUNUR

Özellik şu anda adece belirli Google Workspace hesaplarda kullanılıyor.

Workspace hesaplarına dağıtımının birkaç hafta sürebileceği ifade edildi.

Google Workspace hesabı bulunan kişiler özelliği test etmek istiyorsa şu adımları uygulamaları:

-Belgeye kod yazılır

-Yukarıdaki seçenklerden Ekle > Yapı Taşı > Kod Bloğu seçeneği tıklanır

-Yazılan kodun hangi dilde olduğu seçilir

-Google Dokümanlar bu kodu bir kod bloğuna dönüştürerek renkler ve stili simüle edecek.

-Eklenen kodda sorun engellenmiş olacak