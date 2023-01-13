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Google Drive’dan müthiş özellik. Sadece noktayı tuşlamak yeterli

Google Türkiye, Google Drive’dan dosya paylaşımıyla ilgili dikkat çeken özelliği paylaştı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:21
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Google Drive’dan dosya paylaşım özelliğiyle ilgili yenilik

Google Drive’dan müthiş özellik. Sadece noktayı tuşlamak yeterli
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Google Drive dosya paylaşımının kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Ancak paylaşım için bazı adımların takip edilmesi gerekiyor.

İlk olarak Google Drive’ın hesabınızda paylaşmak istediğiniz dosyaya bir kez tıklayın. Ardından Sağ üstteki insan simgesine tıklayın. "Paylaşılabilir bağlantıyı al" seçeneğini seçin.

Daha sonra ise Diğer kişilerin yetkisini belirleyin. "Bağlantıyı kopyala" butonuna basın. "Bitti" butonuna tıklayın. Bağlantıyı diğer kullanıcılara gönderebilirsiniz.

Ancak Google Türkiye yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Google Türkiye paylaşımında, paylaşılmak istenen dosyayı seçip sadece noktaya bastılmasının yeterli olduğu bildirildi.

Paylaşımda ise “Drive'da bir belgeyi anında paylaşmak için dosyayı seçip klavyeden "." ya bas.” Denildi.

Öte yandan Google, 2012 yılında Google Drive isimli bulut depolama hizmetini kullanıma sundu.

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