Google Drive’dan müthiş özellik. Sadece noktayı tuşlamak yeterli

Google Drive dosya paylaşımının kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Ancak paylaşım için bazı adımların takip edilmesi gerekiyor.

İlk olarak Google Drive’ın hesabınızda paylaşmak istediğiniz dosyaya bir kez tıklayın. Ardından Sağ üstteki insan simgesine tıklayın. "Paylaşılabilir bağlantıyı al" seçeneğini seçin.

Daha sonra ise Diğer kişilerin yetkisini belirleyin. "Bağlantıyı kopyala" butonuna basın. "Bitti" butonuna tıklayın. Bağlantıyı diğer kullanıcılara gönderebilirsiniz.

Ancak Google Türkiye yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Google Türkiye paylaşımında, paylaşılmak istenen dosyayı seçip sadece noktaya bastılmasının yeterli olduğu bildirildi.

Paylaşımda ise “Drive'da bir belgeyi anında paylaşmak için dosyayı seçip klavyeden "." ya bas.” Denildi.

Öte yandan Google, 2012 yılında Google Drive isimli bulut depolama hizmetini kullanıma sundu.