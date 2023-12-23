Google duyurdu. İşte Chrome tarayıcıya getirilen yeni özellikler

Kaynak: Haber Merkezi
Google duyurdu. İşte Chrome tarayıcıya getirilen yeni özellikler
Teknoloji devi Google, uygulamalarının yenilenmesi ve kullanıcı deneyiminin gelişmesi için yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Chrome tarayıcıya yapılan yeni güncelleme ile kullancı deneyimi had safaya ulaşacak.

Donanımhaber’den edinilen bilgilere göre, 2024 yılında kullanıcıların hizmetine sunulacak olan güncelleme ile hem şifre çalınması hem de tarayıcının bellek kullanımını bir nebze de olsa rahatlatmak için Chrome’a yeni özellikler eklendi.

Yapılan güncellemenin başında Güvenlik ön plana çıkıyor. Güvenlik Kontrolü sayesinde sisteme kayıtlı olan şifrelerin sızdırılması konusunda örneğin bir siteye girerken istenilen izin kapsamında kötü niyetli şifre takip yazılımı olması halinde Google hemen alarma geçiyor ve kullanıcıyı şifresinin çalınması ihtimaline karşın uyarıyor.

SEKME GRUPLARI

Google, Chrome’da sekmelerin gruplandırmasına da öncelik verdi. Yapılması planlanan güncelleme ile Chrome, sekme gruplarının kaydedilmesine olanak sağlayacak ve bu sayede kaydedilen cihazların arasında kullanılabilecek.

YENİ YAPAY ZEKA

Google’un yenilikleri burada da sona ermiyor. Yeni yapılan Gemini yapay zekası 2024 yılının başında kullanıcıların deneyimine sunulacak.

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