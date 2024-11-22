Google, Gemini'ye uygulamalarda işlem yapabilme özelliğini tanıttı

Google, Android 16 geliştirici önizlemesini yayımladı ve teknoloji dünyasında heyecan yaratacak bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik, Gemini Asistanı'nın daha akıllı ve etkili olacağı bir dönemin habercisi olabilir. Android Authority'de yer alan bilgilere göre, Android 16'daki yeni “app functions” (uygulama fonksiyonları) API'si, Gemini'ye uygulamalar içinde işlem yapma yeteneği kazandıracak. Bu özellik, Apple'ın iOS 18'deki “app intents” (uygulama niyetleri) sistemine oldukça benziyor.

“App functions”, bir uygulamanın sistemle entegre edilebilen özel işlevleri olarak tanımlanıyor. Bu, geliştiricilerin uygulama içindeki belirli eylemleri sisteme sunmasına olanak tanıyacak. Örneğin, bu fonksiyonla Gemini, bir yemek siparişi vermek için DoorDash uygulamasını açmaya gerek kalmadan yerel bir restorandan yemek siparişi verebilecek. Bu yenilik, AI asistanlarının yalnızca bilgi sunmakla kalmayıp, gerçek eylemleri gerçekleştirebileceği bir dönemi başlatabilir.

Apple da benzer bir gelişme üzerinde çalışıyor. iOS 18 ile, Siri'nin uygulamalarda işlem yapma yeteneği kazandırılması planlanıyor. Bu, geliştiricilerin yemek siparişi gibi işlevleri Siri'ye açabilmesini sağlayacak. Ancak bu özellik, 2025 baharına kadar kullanıma sunulmayacak.

Yapay zeka asistanlarının “yerine getirme” vaatleri uzun zamandır mevcut olsa da, bu özellikler yeni yeni uygulanmaya başlanıyor. Gemini şu an için yalnızca Gmail ve Google Maps gibi uygulamalarda bilgi aramakla sınırlı. Siri ise iOS 18’de ChatGPT uzantısını ekleyerek daha karmaşık soruları yanıtlayabiliyor, ancak henüz gerçek bir eylem yapabilme yeteneğine sahip değil. 2025, akıllı telefonlarda yapay zeka teknolojilerinin oldukça geliştiği bir yıl olabilir.