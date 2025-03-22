Google Haritalar'da sahte konum skandalı! Çete ifşa edildi

Google, Google Haritalar’da 10 binden fazla sahte işletme profili tespit ettiğini ve bu profillerin arkasındaki kişilere dava açtığını açıkladı. Sahte hesaplar tek tek silindi.

UYDURMA İŞLETMELERİN İZİNE RASTLANDI

Google, yaptığı açıklamada bir dolandırıcının, daha geniş bir ağın parçası olarak sahte işletme profilleri oluşturup bunları sattığını ifade etti. Sürecin, Teksas'ta faaliyet gösteren bir işletmenin Google Haritalar’da kendisini taklit eden ruhsatsız bir çilingiri bildirmesiyle başladığı aktarıldı. Google’ın yürüttüğü araştırma sonucunda, birçok işletme kaydının tamamen uydurma olduğu ya da gerçek işletmelere ait hesapların ele geçirilerek kullanıldığı ortaya kondu.

OLMAYAN FİRMALARA YÖNLENDİRME YAPILMIŞ

Şirket, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin genellikle acil ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında yoğunlaştığını aktardı. Özellikle çilingir ve çekici gibi hizmetlerde, kullanıcıların sahte profiller aracılığıyla gerçekte var olmayan firmalara yönlendirildiğini bildirdi. Bazı durumlarda ise, kullanıcıların yaptığı aramaların dolandırıcılarla çalışan aracı servisler tarafından başka firmalara aktarıldığını ve bu kişilerin yüksek ücret talepleriyle karşılaştığını ifade etti.

Google, sahte işletme profillerine karşı kullanıcıları korumak için hem otomatik sistemlerden hem de uzman analiz ekiplerinden yararlandığını aktardı. Şirket, yürütülen incelemelerde dolandırıcıların sosyal medya platformları üzerinden sahte olumlu yorumlar sattığını da ortaya koydu. Aynı zamanda Google, bu dava sonucunda kazanılacak olası tazminatların, dolandırıcılıkla mücadele eden kuruluşlara bağışlanacağını duyurdu.