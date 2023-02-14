Google sordu birbirinden komik yanıtlar geldi: Google Haritalar'daki en ilginç araman neresiydi?

Google'ın Twitter hesaplarından biri olan 'Google Türkiye' bazen kullanıcılarının yanıtlarını merak ettiği için interaktif olarak sorular soruyor ve ilginç yanıtların olduğu paylaşımlarda bulunuyor.

Google Türkiye bu kez de bir uzantısı olan Google Haritalar ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Onaylı hesabından paylaşım yapan Google Türkiye "Google Haritalar'daki en ilginç araman neresiydi?" sorusunu sordu.

Tweetin altındaki yorumlardan bazıları ise şöyle:

AÇIK DÜRÜMCÜ

ULUDAĞ KAR SEVİYESİ

MEŞHUR OLMAYAN PİLAVCI

SEVDİĞİN KİŞİNİN KALBİNE GİDEN YOL

KALABALIK YER VE KİRALIK EV

ISSIZ ADA

KÖPRÜ AYAĞI