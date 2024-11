Google, iPhone'a meydan okuyor: Gemini, Siri'ye nal toplatmaya hazır

iPhone kullanıcıları Siri’nin yerine Google’ın yeni yapay zeka asistanı Gemini ile tanışmaya hazırlanıyor. Birçok pazarda hızla yayılmaya başlayan Gemini, metin, görüntü ve ses ile çalışarak kullanıcıların yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. Henüz sınırlı sayıda ülkede kullanılabilen bu yenilikçi asistan, iOS platformunda Siri ile rekabet etmeye hazırlanırken Google’ın stratejisi nasıl şekillenecek?

Apple’ın AI projeleri hız kazanırken Google da iPhone kullanıcılarına sunacağı yeni asistanı Gemini’yi tanıtmaya hazırlanıyor. Halihazırda Android kullanıcıları için bağımsız bir uygulama olarak sunulan Gemini, App Store’a adım atarak Google Asistan’ın yerini almayı hedefliyor. Gemini, kullanıcılarına yazılı, görsel veya sesli komutlarla iletişim kurma imkanı tanıyor ve uzun süreli planlamalar için de tercih ediliyor. Ancak iOS platformundaki mevcut Google Asistan’ın yerini Gemini’nin alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

iOS kullanıcıları için şu anlık sadece web üzerinden veya Google uygulaması içindeki özel bir sekme aracılığıyla erişilebilen Gemini, geçtiğimiz günlerde Filipinler’de App Store’da yer aldı. Bu sürpriz adım, Google’ın küresel çapta bir lansman öncesinde uygulamayı deneme amacında olabileceğini düşündürüyor. Özellikle Filipinler ve Yeni Zelanda gibi pazarların bu tür denemeler için sıkça tercih edilmesi, Google’ın stratejisinde bu ülkeleri ön plana koyduğunu gösteriyor. Öte yandan bu erişim, Google’ın yerel ekipler tarafından erken erişime açılmış olabileceği olasılığını da akıllara getiriyor.

Google Gemini, iPhone kullanıcılarına Siri’den farklı olarak daha gelişmiş özellikler sunarak rakiplerinden sıyrılmak istiyor. Özellikle “Gemini Live” özelliği ile sesli sohbetler yapma imkanı sağlayan bu asistan, kullanıcılarına doğal bir diyalog deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca, uygulama “Live Activities” gibi özellikler destekliyor ve ekran kilidinden dahi Gemini ile etkileşime geçilebiliyor. ChatGPT’nin “Voice Advanced” moduna benzer bir deneyim vadeden bu özellik, Google’ın yapay zeka asistanları arasındaki rekabette elini güçlendiren bir faktör olarak öne çıkıyor.

Google’ın iPhone’da Siri’nin yerine geçip geçemeyeceği merak konusu. Yeni Apple Intelligence’ın 2025 yılında Avrupa’da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu gecikme, Google ve OpenAI gibi şirketlere Apple’ın sunduğu boşluktan yararlanarak güçlü bir alternatif sunma şansı tanıyor. Google Gemini’nin Siri kısa yollarını veya iPhone’un Action butonunu kullanarak çalışıp çalışmayacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

Here is part of the initial setup for the new Google Gemini app on iOS pic.twitter.com/24Y0m79Uj0