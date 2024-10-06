Google mavi tik dönemi! Artık siteler de doğrulanacak

Microsoft, Meta, Apple ve Amazon gibi markaların sitelerinde görünen bu işaret, sitenin sahte olmadığını gösteren bir doğrulama sinyali veriyor. Henüz deneme aşamasındaki bu özellik, Google Arama deneyimini daha güvenli hale getirebilir.

TEST AŞAMASI BAŞLADI

Google, kullanıcıların güvenliğini artırmak ve sahte web sitelerinden korunmalarını sağlamak amacıyla arama sonuçlarında yeni bir doğrulama özelliğini test ediyor.

Google, arama sonuçlarında belirli web sitelerinin yanında mavi tik işareti göstermeye başladı. Bu simge, kullanıcıların söz konusu sitelerin güvenilir olduğunu ve gerçekten ilgili işletmelere ait olduğunu anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Mavi tikin üzerine gelindiğinde ise "Bu simge gösteriliyor çünkü Google'ın sinyalleri bu işletmenin söylediği işletme olduğunu gösteriyor" mesajı görüntüleniyor.

Bu özellik, özellikle Microsoft, Meta, Epic Games, Apple, Amazon ve HP gibi büyük markaların web sitelerinde gözlemleniyor. Google, bu yeni özelliği test ettiğini doğruladı ve kullanıcıların çevrimiçi ortamda güvenilir işletmeleri tanımalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti. Ancak, bu doğrulama işaretlerinin hangi kriterlere göre belirlendiği ve genel kullanıma ne zaman sunulacağı henüz belli değil.

SADECE BÜYÜK MARKALAR MI DOĞRULANACAK?

Google’ın yeni mavi tik doğrulama işaretinin yalnızca büyük markalarla sınırlı kalıp kalmayacağı henüz belirsiz. Şirketin başlangıçta tanınmış markalara odaklandığı görülüyor, ancak gelecekte daha küçük işletmeler ve kişisel web siteleri de bu doğrulama sürecine dahil edilebilir. Bu durum, doğrulama sürecinin nasıl işleyeceği ve hangi kriterlere göre belirleneceği ile doğrudan ilişkili.

Uzmanlar, bu özelliğin kullanıcı deneyimini iyileştirebileceğini ve sahte sitelere karşı etkili bir güvenlik önlemi oluşturabileceğini belirtse de, sürecin adil ve şeffaf bir şekilde uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Eğer sadece büyük markalar öne çıkarılırsa, küçük işletmeler ve bağımsız siteler olumsuz etkilenebilir.

Ayrıca, bu doğrulama sisteminin sadece arama sonuçlarıyla sınırlı kalmayabileceği de konuşuluyor. Gmail gibi popüler e-posta hizmetlerinde de doğrulanmış kullanıcıların e-postalarının yanına benzer işaretler eklenmesi, kullanıcıların sahte e-postalardan korunmasına yardımcı olabilir. Ancak bu özelliklerin ne zaman tam olarak sunulacağı ve hangi kriterlere göre uygulanacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Şu anda test aşamasında olan bu doğrulama işaretleri, dijital dünyada güvenlik açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ALIŞ VERİŞ SİTELERİNDE GÜVENLİK ÖNEMLİ

Google'ın arama sonuçlarında sunduğu bu doğrulama işaretlerinin, kullanıcıların sahte sitelere karşı güvenini artırabileceği düşünülüyor. Özellikle online alışverişlerde ve hassas bilgi paylaşımlarında, kullanıcıların doğru ve güvenilir kaynaklara ulaşabilmesi büyük önem taşıyor.