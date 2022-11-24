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Google mesajlara 'tepki özelliği' geliyor

Google mesajlara yeni bir iOS özelliği getirildiği ifade edildi. Özellik kapsamında artık gelen mesajlara emoji ile yanıt verilebileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 16:54
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Google mesajlara emoji ile yanıt verme özelliği gelecek

Google mesajlara 'tepki özelliği' geliyor
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Google Mesajlar’da bir gönderiye basılı tutulunca emojiyle tepki verilebiliyor.

Bazı kullanıcılar Google Mesajlarda yer alan yedi emojinin yetersiz olduğunu ifade etti. WhatsApp ve iOS üzerinde mesajlar için emojiyle tepki verme özelliğinde herhangi bir sınır bulunmadığını gerekçe gösteren kullanıcılar yedi emojinin de artırılması gerektiğini belirtiyordu

Google, emojilerin yanına WhatsApp’ta yer aldığı gibi + işaretli bir emojiyle diğerlerinin de kullanılmasını sağlayacağını duyurdu. WhatsApp için de durum yanı şekilde ilerlemişti. İlk olarak uygulamada en çok kullanılan emojilerle tepki verme özelliği yer aldı. Bir süre sonra emoji sayısı genişletildi.

Google Mesajlar için emojilerle tepki verme özelliği şu anda test aşamasında olarak kaydedildi. Kararlı sürüme ne zaman geçileceği konusunda ise açıklama yapılmadı.

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