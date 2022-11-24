Google mesajlara 'tepki özelliği' geliyor

Google Mesajlar’da bir gönderiye basılı tutulunca emojiyle tepki verilebiliyor.

Bazı kullanıcılar Google Mesajlarda yer alan yedi emojinin yetersiz olduğunu ifade etti. WhatsApp ve iOS üzerinde mesajlar için emojiyle tepki verme özelliğinde herhangi bir sınır bulunmadığını gerekçe gösteren kullanıcılar yedi emojinin de artırılması gerektiğini belirtiyordu

Google, emojilerin yanına WhatsApp’ta yer aldığı gibi + işaretli bir emojiyle diğerlerinin de kullanılmasını sağlayacağını duyurdu. WhatsApp için de durum yanı şekilde ilerlemişti. İlk olarak uygulamada en çok kullanılan emojilerle tepki verme özelliği yer aldı. Bir süre sonra emoji sayısı genişletildi.

Google Mesajlar için emojilerle tepki verme özelliği şu anda test aşamasında olarak kaydedildi. Kararlı sürüme ne zaman geçileceği konusunda ise açıklama yapılmadı.