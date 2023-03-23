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Google Mesajlar’a yapay zeka desteği

Google Mesajlar yapay zeka destekli cevap özelliği geliyor. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 15:36
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Google Mesajlar’a yapay zeka desteği

Google Mesajlar’a yapay zeka desteği
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google Mesajlar yenileniyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, başta Google olmak üzere birçok teknoloji firmasının yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl Google Mesajlar uygulamasında tasarım değişikliği yapan şirket, şimdi de yapay zeka destekli cevap özelliği üzerine çalışma yürütüyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ CEVAP VEREBİLECEK

9to5Google ekibi, Google Mesajlar uygulamasının beta sürümünde yeni bir buton keşfetti. Emoji butonunun hemen üstünde yer alan buton, yapay zeka destekli cevaplar için kullanılacak.

“TODO”

Butonun işleviyle ilgili araştırma yapan ekip, yeni özellik kullanıldığında şimdilik “TODO!” yazdığını açıkladı. Gelecekte, Google’ın tam bir mesaj oluşturmak için yapay zeka araçlarından biriyle (yakın zamanda piyasaya sürülen Bard veya onun temelini oluşturan LaMDA teknolojisi) çalışacağı tahmin ediliyor.

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