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Google’dan güvenlik için yeni adım

İnterneti daha güvenli hale getirmek isteyen Google müstehcen görselleri varsayılan ayar olarak bulanıklaştıracağı belirtildi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 10:28
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Google müstehcen görselleri bulanıklaştıracak

Google’dan güvenlik için yeni adım
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Tele1’de yer alan bilgilere göre, Google interneti daha güvenli hale getirmek istiyor. Google paylaştığı ekran görüntülerine göre, bulanıklaştırma ayarı ile müstehcen resimleri maskeleyecek, ancak metin veya bağlantıları maskelemeyecek.

Filtre ayarı üçünü de kapsayacak. Bu arada Google, Chrome ve Android’deki yerleşik şifre yöneticisine başka bir koruma katmanı ekliyor. Şirket, bir kullanıcının desteklenen bir bilgisayarı varsa, kayıtlı bir parolayı bir forma doldurmadan önce biyometrik kimlik doğrulaması isteme seçeneğine sahip olacağını söylüyor.

Google, kişilerin bu özelliği, önce ana şifrelerini girmek zorunda kalmadan şifre yöneticisine kaydettikleri “şifreleri güvenli bir şekilde ortaya çıkarmak, kopyalamak veya düzenlemek” için de kullanabileceğini belirtti.

Şirket, iOS için Google uygulamasında da gizlilik korumalarını desteklediğini söylüyor. Ayrıca Face ID’yi kullanarak uygulamanın güvenliğini sağlayabileceksiniz. Arama motoru devi kullanıcı deneyimini daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Arama sonuçlarında artık açık seçik görseller görmek de zorlaşacak, zira platform bunları bulanıklaştırarak sunmaya devam edecek.

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