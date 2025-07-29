Google NotebookLM görsel sunumlar hazırlıyor

Google, yapay zekâ destekli araştırma ve not alma platformu NotebookLM’ye entegre ettiği yeni Video Overviews özelliğini resmen duyurdu. Şirket, bu özelliğin ilk olarak Mayıs ayında düzenlenen Google I/O etkinliğinde tanıtıldığını hatırlattı. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, ellerindeki notlar, PDF belgeleri ve görseller gibi yoğun içerikleri sadeleştirilmiş, anlaşılır video sunumlara dönüştürebilecek.

Daha önce sunulan Audio Overviews özelliği ile belgeler sesli anlatıma dönüştürülerek kullanıcıların anlaması kolaylaştırılmıştı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, paylaştıkları metinlerden yapay zekâ tarafından sesli anlatımlar içeren podcast benzeri özetler oluşturabiliyorlardı. Şimdi ise aynı anlayış görsellik üzerinden yeniden yorumlanıyor.

Video Overviews, yüklenen belgelerdeki diyagramlar, grafikler, alıntılar ve sayısal verileri bir araya getirerek etkili sunumlara dönüştürüyor. Google, bu yeni sistemin özellikle karmaşık verilerin açıklanmasında, süreçlerin adım adım gösterilmesinde ve soyut kavramların somutlaştırılmasında oldukça faydalı olduğunu vurguluyor.

YENİLİKLER NELER?

Video Overviews özelliği ile birlikte Google, NotebookLM’nin Studio panelini de genişletti. Artık kullanıcılar aynı türde birden fazla sunumu tek bir not defterinde saklayabiliyor. Panelin üst kısmında yer alan dört yeni buton ile tek tıkla Audio Overview, Video Overview, Zihin Haritası ve Rapor üretilebiliyor.

Ayrıca kullanıcılar artık bu panelde aynı anda birden fazla işlemi gerçekleştirebiliyor. Örneğin, sesli bir özet dinlerken aynı anda zihin haritası inceleyebiliyor veya bir çalışma rehberini gözden geçirebiliyorlar. Bu çoklu görev kabiliyeti, kullanıcıların araştırmalarını daha verimli yönetmesini sağlıyor.

Video Overviews özelliği şu an için yalnızca İngilizce dilinde kullanılabiliyor. Google, yakın zamanda daha fazla dil seçeneği sunmayı planladığını da açıkladı. Şirket, kullanıcıların “Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum, bana diyagramları açıkla” gibi basit taleplerden, “X konusunda uzmanım, ekibim Y üzerinde çalışıyor; Z’ye odaklan” gibi hedefli taleplere kadar geniş bir çerçevede özelleştirme yapabileceğini belirtiyor.