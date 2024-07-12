Google o uygulamanın resmen fişini çekti

Google son zamanlarda aldığı önemli kararlara bir yenisini daha ekledi. Milyonlarca kullanıcının pke bilmediği ancak bilenlerin de sevdiği uygulama olan Google One VPN artık yok. Google bu açıklamayı resmi bir blog yazısı ile duyurdu. İçerisinde bulunduğumuz Temmuz ayı itibari ile bu VPN uygulamasına erişim artık tamamen kaldırıldı.

Söz konusu uygulamanın fişinin çekilmesi sadece ve sadece Google Pixel cihaz sahiplerini etkilemeyecek. Pixel cihazların kendisine has VPN hizmeti bulunuyor. Ancak Pixel cihaz dışında bu uygulamayı kullanmak isteyenlerden para talep ediliyordu.