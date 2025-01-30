Google Pixel 9a'nın çıkış tarihi netleşti

Tuğba Aksu
Google Pixel 9a'nın çıkış tarihi netleşti

Google'ın yeni orta segment akıllı telefonu Pixel 9a, yenilenen tasarımı, artırılmış batarya kapasitesi ve üst düzey performansıyla dikkat çekiyor. Sızan bilgilere göre, ön siparişler 19 Mart'ta başlayacak ve cihaz 26 Mart'ta raflardaki yerini alacak.

Google, Pixel 9a modelini planlanandan daha erken bir tarihte piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçmişte "a" serisi genellikle Mayıs ayındaki Google I/O etkinliğinde tanıtılırken, bu yıl şirket daha agresif bir strateji izleyerek ön siparişleri 19 Mart'ta başlatmayı ve cihazı 26 Mart'ta satışa sunmayı planlıyor.

Pixel 9a, önceki modellerdeki geniş kamera çubuğunu terk ederek, arka yüzeyle hizalı bir kamera tasarımına geçiş yapıyor. Bu estetik değişiklik, 5.100 mAh kapasiteli, şimdiye kadar bir Pixel cihazında kullanılan en büyük bataryayı barındırma amacıyla yapılmış olabilir. Bu batarya, Pixel 9 Pro XL modelindekini bile geride bırakıyor.

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Cihaz, 6,3 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla geliyor. Bu ekran, 2.700 nit maksimum parlaklık sunarak, parlak ışık altında bile net bir görüntü sağlıyor. Boyutları biraz artmış olsa da (154,7 x 73,3 x 8,9 mm), ağırlığı 185,9 gram ile selefine göre daha hafif. İçerisinde Google'ın Tensor G4 işlemcisi ve 8 GB RAM bulunuyor.

Kamera tarafında, 48 MP OIS destekli ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Ön tarafta ise 13 MP'lik bir selfie kamerası mevcut. Depolama seçenekleri olarak 128 GB ve 256 GB sunuluyor. Fiyatlandırma ise sırasıyla 499 dolar ve 599 dolar olarak belirlenmiş. ABD pazarında, Verizon operatörüne özel mmWave desteğine sahip bir versiyon da bulunacak. Renk seçenekleri arasında obsidyen, porselen, iris ve şakayık bulunuyor.

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