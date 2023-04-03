Google Samsung'u güvenlik açığı konusunda uyardı. 4 aydır sorun giderilmiyor

2022 yılında Google, teknoloji devlerinden Samsung'u kullanıcılarının güvenliği için uyardı.

Samsung bu uyarılar sonrasında Android cihazlar için bir güvenlik güncellemesi yayınladı ancak Galaxy modelinde bu açıktan etkilenen bazı cihazlar olduğu ifade edildi.

Güvenlik açığının sebebinin Mali GPU'dan kaynaklandığı belirtilirken, bilgisayar korsanlarının Samsung web tarayıcısından başka bir güvenlik açığı tespit etti ve o hatadan yararlanarak kullanıcıları kötü amaçlı web sitelerine yönlendirdi.

Hackerlar kullanıcıların hassas ve yetkisiz erişimli bilgilerine ulaşım sağladı.

SADECE BİR SAMSUNG GALAXY MODELİ BU GÜVENLİK AÇIĞINDAN ETKİLENMEDİ

Saldırıların, Chromium tabanlı olduğu için hem Chrome hem de Samsung tarayıcısını etkilediği belirtildi.

Raporlara göre bilgisayar korsanları, Galaxy cihazlarına SMS üzerinden bağlantılar gönderdi. Bu bağlantıya tıklayan kullanıcılar ise bilgisayar korsanlarının cihazlarına erişmesine izin veriyor. Ayrıca bilmeden casus yazılım da indirdi.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Google, 2023’te Chrome uygulamasındaki ve Pixel modellerindeki açıkları düzeltti. Samsung ayrıca Aralık’ta tarayıcısı için Chromium ile bağlantılı iki açığı kapatan bir güvenlik paketi geliştirdi. Ancak şirket, saldırılardan etkilenen tüm cihazlara bu güncellemeyi dağıtmadı.

Güvenlik açığına karşı korunmak isteyen kullanıcıların, özellikle Mali GPU’lu Exynos yonga setine sahip Galaxy sahipleriyse, Android güncellemelerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.

Fakat Exynos çipli Galaxy S22 modelinin bu açıktan etkilenmediğinin altı çiziliyor.