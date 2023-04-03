3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Google Samsung'u güvenlik açığı konusunda uyardı. 4 aydır sorun giderilmiyor

Google geçtiğimiz yıl Samsung'u bazı güvenlik açıkları konusunda uyarmıştı. Samsung'un ise hala bu sorunu görmezden geldiği ifade edildi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 08:16
Takip Et

Google Samsung cihazlardaki için güvenlik açığı konusunda uyardı

Google Samsung'u güvenlik açığı konusunda uyardı. 4 aydır sorun giderilmiyor
+
Aa
-

2022 yılında Google, teknoloji devlerinden Samsung'u kullanıcılarının güvenliği için uyardı.

Samsung bu uyarılar sonrasında Android cihazlar için bir güvenlik güncellemesi yayınladı ancak Galaxy modelinde bu açıktan etkilenen bazı cihazlar olduğu ifade edildi.

Güvenlik açığının sebebinin Mali GPU'dan kaynaklandığı belirtilirken, bilgisayar korsanlarının Samsung web tarayıcısından başka bir güvenlik açığı tespit etti ve o hatadan yararlanarak kullanıcıları kötü amaçlı web sitelerine yönlendirdi.

Hackerlar kullanıcıların hassas ve yetkisiz erişimli bilgilerine ulaşım sağladı.

SADECE BİR SAMSUNG GALAXY MODELİ BU GÜVENLİK AÇIĞINDAN ETKİLENMEDİ

Saldırıların, Chromium tabanlı olduğu için hem Chrome hem de Samsung tarayıcısını etkilediği belirtildi.

Raporlara göre bilgisayar korsanları, Galaxy cihazlarına SMS üzerinden bağlantılar gönderdi. Bu bağlantıya tıklayan kullanıcılar ise bilgisayar korsanlarının cihazlarına erişmesine izin veriyor. Ayrıca bilmeden casus yazılım da indirdi.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Google, 2023’te Chrome uygulamasındaki ve Pixel modellerindeki açıkları düzeltti. Samsung ayrıca Aralık’ta tarayıcısı için Chromium ile bağlantılı iki açığı kapatan bir güvenlik paketi geliştirdi. Ancak şirket, saldırılardan etkilenen tüm cihazlara bu güncellemeyi dağıtmadı.

Güvenlik açığına karşı korunmak isteyen kullanıcıların, özellikle Mali GPU’lu Exynos yonga setine sahip Galaxy sahipleriyse, Android güncellemelerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.

Fakat Exynos çipli Galaxy S22 modelinin bu açıktan etkilenmediğinin altı çiziliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
1
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
2
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Malatya'da korkutan deprem
3
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
4
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
5
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
6
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den AKP'li Yavuz'a çok konuşulacak cevap
7
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den AKP'li Yavuz'a çok konuşulacak cevap
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den AKP'li Yavuz'a çok konuşulacak cevap
﻿Erman Toroğlu penaltı için konuştu: Bu ayıp. Yapma Arda çok gençsin
﻿Erman Toroğlu penaltı için konuştu: Bu ayıp. Yapma Arda çok gençsin
﻿Erman Toroğlu penaltı için konuştu: Bu ayıp. Yapma Arda çok gençsin
﻿'Bırakın Jesus'u gitsin hayır gelmez'
﻿'Bırakın Jesus'u gitsin hayır gelmez'
﻿'Bırakın Jesus'u gitsin hayır gelmez'
﻿Mersin’de sahur vaktinde büyük panik
﻿Mersin’de sahur vaktinde büyük panik
﻿Mersin’de sahur vaktinde büyük panik
﻿Rıdvan Dilmen'den Jesus sözleri: O kadar kolay değil
﻿Rıdvan Dilmen'den Jesus sözleri: O kadar kolay değil
﻿Rıdvan Dilmen'den Jesus sözleri: O kadar kolay değil
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.