Google Translate yenilendi. İşte gelen özellikler

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Google’ın popüler çeviri uygulaması Google Translate, hem web hem de Translate (Çeviri) uygulama tarafında sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor.

Bu bağlamda kısa süre önce yayınlanan 7.12 sürümü bazı heyecan verici özellikleri beraberinde getirdi.

Gelen özelliklerinden biri ''Face-to-Face mode'' (Yüz Yüze modu). Bu özellik kapsamında uygulamanın kullanıcı arayüzünün üst yarısı ters dönecek ve böylece siz konuşurken diğer kişi çevrilen metni anında görebilecek.

MİKROFON

Ayrıca yeni güncelleme, kullanıcı arayüzünde de birkaç görünür değişiklik içeriyor. Örneğin sol alt köşedeki Konuşma modu simgesinin yerini El Yazısı giriş düğmesi alacak. Bu düğme yabancı dilde metin yazmanıza olanak tanırken ve çevrilmiş metin hemen üzerinde görünecek.

Öte yandan Konuşma moduna da artık mikrofon düğmesine basılarak erişilebiliyor. Dokunduktan sonra sağ üst köşede Konuşma modunu etkinleştirecek bir ''mesaj kutusu'' simgesi görülecek.

Ayrıca Google, otomatik dil algılama özelliğini sesli moda getirmiş. Böylece uygulama, konuştuğunuz dili otomatik olarak algılayacak ve manuel olarak seçmeniz gerekmeyek.