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Google Translete’de bomba gelişme. Daha kolay olacak

Google Translate’de fotoğraflar üzerinden çeviri yapılabilecek. İşte detaylar...

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 11:15
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Google Translete’de fotoğraf çevrilebilecek

Google Translete’de bomba gelişme. Daha kolay olacak
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Elde edilen bilgilere göre, Google Translate(çeviri) çok daha tutarlı ve ana dillere yakın çeviriler yapabiliyor.

Çeviri sistemine yeni bir 'Resimler' sekmesi eklendi. Bu sayede kullanıcılar yükledikleri görsellerin üzerinde yazan metinleri de çevirebiliyor.

METİNLİ GÖRSELLER DE ÇEVRİLEBİLECEK

İngilizce-Türkçe değil belki ama daha farklı dillerde yazılmış zorlayıcı ve farklı karakterlerdeki çevirileri özellikle görseller üzerinde yazılıysa yapmak kolay olmuyordu. Yeni sistem sayesinde fotoğraf yükleyebiliyor ve yazıları direkt olarak resim üzerinde istenilen dilden çevirebiliyorsunuz. Görselde yer alan dili otomatik olarak algılayan sistem, artırılmış gerçeklik altyapısında çalışıyor.

Google Lens sisteminden faydalanan bu yapıda şu anda 113 farklı dil destekleniyor. 

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