Google yapay zeka sohbet aracını kullanıma açtı. ChatGPT’ye rakip

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz ay Google yapay zeka sohbeti Bard’ı tanıtmıştı.

Arama devi Google yapay zeka sohbet aracı Bardı’ı kullanıma açmaya başladı ama sohbet botunun aramanın yerini almayacağının altını çizdi Google, ChatGPT rakibi Bard’ın önizleme sürümünü kullanıma açtı.

Şimdilik sadece ABD ve İngiltere'deki kullanıcılar için açılan erişim hakkı için bir bekleme listesine kayıt olmak gerekiyor.

Bununla birlikte kullanıcılar bard.google.com adresindeki bir bekleme listesine katılabilecekler. Türkiye’deki kullanıcılar VPN kullanarak bekleme listesine katılabilir. Erişime hak kazanıldığı Google, e-posta üzerinde size bunu bildirecek.

Yazılım devi Bard’ı daha çok “aramanın tamamlayıcısı” olarak konumlandırıyor.