Google’a üç yıllık kısıtlamalar getirildi

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yargıç, Google’ın Android telefonlar için alternatif uygulama mağazaları sunmasını zorunlu kılan kalıcı bir ihtiyati tedbir kararı verdi. Kaliforniya’da Yargıç James Donato tarafından verilen bu karar, Epic Games’in 2020 yılında başlattığı antitröst davasının en önemli sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor. Epic Games, Google’ı rakip uygulama mağazaları geliştirmeleri için donanım şirketlerine ve Android telefon üreticilerine ödeme yapmakla suçlamıştı. Bu karar, geliştiricilerin daha büyük bir pazar payı elde etmesini sağlayabilir, çünkü Google ve Apple’ın uygulama mağazaları genellikle yüksek gelirli uygulamalardan toplam satışların %15 ile %30’u arasında bir kesinti alıyor.

GOOGLE’IN UYGULAMA MAĞAZASI ÜZERİNDEKİ YENİ KISITLAMALAR

Karar uyarınca, Google’ın üç yıl boyunca aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirmesi yasaklanacak:

- Şirketlere uygulamaları yalnızca Google Play'de başlatmaları için ödeme yapmak.

- Şirketlere, Google Play ile rekabet etmemeleri için ödeme yapmak.

- Yeni cihazlarda Google Play'i önceden yüklemeleri için şirketlere ödeme yapmak.

Uygulama geliştiricilerini Google Play faturalama sistemini kullanmaya zorlamak veya uygulama geliştiricilerinin kullanıcılarına daha uygun fiyatlı çevrimiçi ürünler hakkında bilgi vermelerini engellemek.

Ayrıca, Google, rakip Android uygulama mağazalarının Google Play’in uygulama kataloguna erişimine izin vermek zorunda kalacak. Epic Games ve Google, Google’ın bu kararları ne ölçüde uygulayacağını incelemek üzere üç kişilik bir komite oluşturacak.

EPİC GAMES'İN ZAFERİ VE GOOGLE’IN TEPKİSİ

Epic Games, Fortnite gibi oyunlar üzerinden in-app satın almalar ile gelir elde ediyor. 2020 yılında Google ve Apple’ın mobil uygulama dağıtımındaki sözleşmeli kontrolüne karşı mücadele başlatan Epic Games, Fortnite’ın oyun içi para birimini daha düşük fiyatlarla sunarak uygulama mağazası kurallarını ihlal etti ve davaları başlattı. Epic Games, Google karşısında son olarak geçen yıl galip geldi, ancak Apple’a karşı açtığı benzer bir davada büyük ölçüde kaybetti. Google’ın davası jüri tarafından karara bağlandı, Apple’ın davası ise bir yargıç tarafından sonuçlandı.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Google’ın kurumsal kültürünün zaferlerinde etkili olduğunu belirtmişti. Sweeney, Google yetkililerinin iş uygulamalarını e-posta ve iletişim yoluyla belgelediklerini, bu durumun davada aleyhlerine delil oluşturduğunu vurgulamıştı. Google, bu kararın ardından bir blog yazısı ile mahkemeden değişikliklerin durdurulmasını talep edeceğini ve karara itiraz edeceğini duyurdu. Sweeney, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bu, tüm uygulama geliştiricileri, mağaza sahipleri, taşıyıcılar ve üreticilerin, Google’ın durduramayacağı canlı ve rekabetçi bir Android ekosistemi oluşturması için üç yıl süreleri olduğu anlamına geliyor,” dedi.