Google’da 2022’de en çok aratılan meslekler belli oldu. İkinci sıraya çok şaşıracaksınız

Google, 2022 yılına ilişkin arama trendlerini paylaştı.

Google Yılın Arama Trendleri'nde "nasıl olunur?" kategorisinde öne çıkan birbirinden farklı meslekler oldu.

Türkiye genelinde insanlar en çok "Özel Güvenlik Nasıl Olunur?", "Gassal Nasıl Olunur?" ve "Büyükelçi Nasıl Olunur?" gibi meslekler için arama yaptı.

Bu mesleklerin öne çıkma sebebi olarak ise maaşları gösterildi.

EN ÇOK ARATILAN İLK 9 MESLEK

1 - Özel güvenlik nasıl olunur?

2 - Gassal nasıl olunur?

3 - Büyükelçi nasıl olunur?

4 - Vatman nasıl olunur?

5 - Kadın asker nasıl olunur?

6 - Bilim insanı nasıl olunur?

7 - Fizyoterapist nasıl olunur?

8 - Beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur?

9 - Oyuncu nasıl olunur?