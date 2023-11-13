Google'da bu hafta en çok ne aratıldı?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'da haftanın en çok aratılan konuları belli oldu.

Google'da bu hafta en çok ne aratıldı?

Dünya genelinde sevilerek kullanılan arama motoru Google, bir süredir Türkiye'de gün, hafta, ay ve yıl olarak en çok arananları paylaşıyordu.

GOOGLE TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK NELER ARATILDI

Google Türkiye'de en çok aratılanlar listesine bakıldığında futbol müsabakalarının sonuçlarına yönelik aramalar üst sıralarda yerini aldı.

Özellikle üç büyükler arasındaki arama sıklığı hemen her hafta rekor seviyeye ulaşırken futbol maçlarının haricinde de gündem bu hafta oldukça yoğundu.

Futbol takımlarının yüksek aramalarının yanı sıra ÖSYM sınav takvimi ve Ziraat Bankası 2000 TL hediye gibi arama sorguları geldi.

Sephora markasının bir gün önceden önünde uzunca bir kuyruk olması da sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Google'da da aramalarda en üst sıralara yerleşti.

Google'da 6 - 12 Kasım tarihlerinde en çok aratılanlar listesi şöyle:

Galatasaray
Beşiktaş (Pazartesi, Perşembe ve Pazar günleri en yüksek arama)
Fenerbahçe
Türkiye Haritası
Real Madrid (Pazartesi ve Perşembe günleri en yüksek arama)
Trabzonspor
Son dakika deprem
10 Kasım
Şampiyonlar Ligi
Son depremler
10 Kasım tatil mi
Chelsea
Kim Milyoner Olmak İster
Sephora
Kayserispor
Kanal D canlı
Dortmund
Napoli
Rıza Çalımbay
Samsunspor

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