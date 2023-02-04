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Google Türkiye paylaştı. Son 12 ayda yüzde 80 oranında arttı

Google Türkiye'nin paylaşımına göre son 1 yılda “canım sıkıldı ne yapmalıyım” aramaları yüzde 80 arttı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:10
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Google'da canım sıkıldı ne yapmalıyım aramaları son 12 ayda %80 arttı

Google Türkiye paylaştı. Son 12 ayda yüzde 80 oranında arttı
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Google 2022 verilerini paylaşmaya devam ediyor.

Google Türkiye ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son 1 yılda en çok aratılan cümlelerden birini açıkladı.

Yapılan paylaşıma göre, “Canım sıkıldı ne yapmalıyım” aramaları yüzde 80 arttı.

Paylaşımda, “’canım sıkıldı ne yapmalıyım’ aramaları son 12 ayda %80 arttı.” denildi.

DAHA ÖNCEDE BİRÇOK VERİ AÇIKLANMIŞTI

2022 yılında Türkiye'de Google üzerinden en çok arama yapılan 'neden' sorguları da ortaya çıkmıştı.

İşte ilk 10’un listesi:

1) Ben neden sevilmiyorum?

2) Ben neden bu kadar çirkinim?

3) Ben neden doğdum?

4) Ben neden dışlanıyorum?

5) Ben neden eziğim?

6) Ben neden ağlıyorum?

7) Ben neden böyleyim?

8) Ben neden yalnızım?

9) Ben neden yaşıyorum?

10) Ben neden evde kaldım?

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