Google’da en çok aratılan konu herkesi şaşırttı. Geçen hafta zirveye oturdu

Editör: Ayşe Memiş

Dev arama motoru Google arama motoru verilerini paylaşmaya devam ediyor.

Google Türkiye de sosyal medya hesabından Google’da geçen hafta en çok aratılan konulardan birinin yiyecek olduğunu açıkladı.

Geçen hafta "kikirdekli çorba" için yapılan YouTube aramaları %1.250 arttığı belirtildi.

İşte paylaşım:

GOOGLE DAHA ÖNCE DE VERİLERİ PAYLAŞMIŞTI

Google 2022 yılına dair arama motoru verilerini paylaşmıştı. 2022 yılında Google’da en çok neler aratılmış, Türkiye 2022 yılında Google’da en çok ne aramış ortaya çıkmıştı.

Yine yemek konusu da Google Türkiye Twitter hesabından bir veri paylaşmıştı.

Paylaşılan bilgilere göre, Tüm dünyanın en çok merak ettiği ilk 10 tarifin içerisinde 3 tane Türk yemeklerinin yer aldığı açıklanmıştı.

Google Türkiye'nin paylaşımı şu şekildeydi:

Tüm dünyanın en çok merak ettiği ilk 10 tarifin içerisinde bizim de tanıdığımız tarifler var. Tuzlu kurabiye, irmik helvası ve bulgur pilavı.

KİKİRDEKLİ ÇORBA NEDİR

Konya yöresine ait Kikirdekli Kesme Çorbası hamur ile yapılan bir çorba türüdür. Kesme, kestirmeli, kikirdekli gibi birçok ismi bulunur.

Çorba, buğday unu, yumurta, tuz ve su ile yapılıyot. Hamuru da su da haşladıktan sonra üzerine süzme yoğurt koyulur.