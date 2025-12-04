Google, Türkiye’de 2025 yılında en çok nelerin arandığını sıraladı. ABD’li teknoloji devinin duyurduğu sıralamaya göre kullanıcılar özellikle spor, diziler ve teknoloji konularında merak ettiklerini aradı. Google’ın açıkladığı veriler Türkiye’de internet kullanıcılarının ilgi alanları, beğenileri ve merak ettiklerini ortaya koyması açısından önem taşıyor.

Google’ın açıklamasına göre aramalar listesinin başında yapay zeka uygulaması Gemini, ‘İstanbul depremi’ ve Kanal D’de yayınlanan dizi ‘Eşref Rüya’ yer alıyor.

En dikkat çeken aramalar arasında Netflix’te yayınlanan dizi ‘Squid Game’, Ocak ayında hayatını kaybeden arabeskin efsanesi Ferdi Tayfur ve Nihal Candan gibi isimler yer aldı.

SPORDA EN ÇOK NELER ARANDI?

Spor dünyası, sadece maç sonuçlarıyla değil, isimler ve takvim sorgularıyla da 2025 trendlerinin en dikkat çeken konularından biri haline geldi. Genel aramalarda "Türkiye İspanya", "Fenerbahçe Benfica" ve “Avrupa Ligi” maçları üst sıralarda yer bulurken, sporun etkisi diğer listelere de yansıdı: “İsimler” kategorisinde geçtiğimiz yılın da isimler listesinin zirvesindeki Galatasaray’ın golcüsü Osimhen yerini korurken, sezonun yeni transferleri Leroy Sane ve Ederson gibi isimler de üst sıralarda yer aldı.

VİRAL LEZZETLER VE "NASIL YENİR?"

2025’te mutfak alışkanlıkları sosyal medya trendleri ve yeni keşiflerle şekillendi. "Tarifler" kategorisinde en popüler arama "Spoonful Tarifi" birinci sıraya yerleşirken, kalabalık sofraların arayışı "100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi" ve geleneksel lezzet "Lokanta Usulü Beyti Tarifi" üst sıralarda yer aldı. Bu yıl listelere eklenen "Nasıl Yenir?" kategorisi ise kullanıcıların egzotik ve yeni tatlara olan merakını ortaya koydu. "Kiwano", "Demirhindi" ve "Kinoa" gibi ürünlerin tüketim şekilleri, kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasında başı çekti.

GARDIROPTAN ROTAYA: STİL VE KEŞİF ARAYIŞLARI

Kullanıcıların günlük yaşamdaki stil tercihleri ve seyahat rotalarındaki merakları bu yılın trendlerine yansıdı. "Ne Giyilir?" kategorisinde renk ve kıyafet kombinasyonları öne çıkarken; "Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir", "Mayonun Üstüne Ne Giyilir" ve "Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir" sorguları listenin ilk sıralarında yer aldı. Şehirlerin yerel özelliklerinin araştırıldığı "Nesi Meşhur?" kategorisinde ise kullanıcılar; "Bolu", "Ağrı" ve "Merzifon" gibi şehirlerin öne çıkan değerlerini sorguladı.

Google’ın açıkladığı 2025 listesi şöyle:

Aramalar

1. Gemini

2.İstanbul Depremi

3.Eşref Rüya

4.Türkiye İspanya

5.Squid Game

6.Ferdi Tayfur

7.Fenerbahçe Benfica

8.Avrupa Ligi

9.Türkiye Macaristan

10.Fenerbahçe Feyenoord

İsimler

1.Osimhen

2.Fatih Ürek

3.Sadettin Saran

4.Leroy Sane

5.Talisca

6.Ederson

7.Alperen Şengün

8.Sevil Akdağ

9.Lemina

10.Diego Carlos

Tarifler

1.Spoonful Tarifi

2. 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi

3.Lokanta Usulü Beyti Tarifi

4.Mevlana Çorbası Tarifi

5.Soğan Dolması Tarifi

6.Dubai Çikolatası Tarifi

7.Squid Game Şekeri Tarifi

8.Tulumba Tatlısı Tarifi

9.Ev Baklava Tarifi

10.Dalgona Şekeri Tarifi

Kaybettiklerimiz

1.Ferdi Tayfur

2.Volkan Konak

3.Nihal Candan

4.Sırrı Süreyya Önder

5.Şinasi Yurtsever

6.Güllü

7.Ferdi Zeyrek

8.Edip Akbayram

9.Ece Gürel

10.Diogo Jota

Diziler

1.Eşref Rüya

2.Squid Game

3.Gassal

4.Uzak Şehir

5.Kral Kaybederse

6.Bahar

7.Wednesday

8.Leyla

9.Prens

10.Deha

Filmler

1.Minecraft

2.Kadıköy Boğası

3.Uykucu

4.F1

5.Aydede

6.Karantina

7.Sihirli Annem

8.Şampiyonlar

9.Anka Kuşu'nun Dönüşü

10.Dengeler

Ne Zaman?

1.Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman

2.Gassal 2. Sezon Ne Zaman

3.Voleybol Final Maçı Ne Zaman

4.Basketbol Final Maçı Ne Zaman

5.Toki Başvuruları Ne Zaman

6.Aşure Günü Ne Zaman

7.Fenerbahçe Seçim Ne Zaman

8.Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek

9.Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman

10.Eşref Rüya Ne Zaman

Ne Giyilir?

1.Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir

2.Mayonun Üstüne Ne Giyilir

3.Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir

4.Saray Düğününde Ne Giyilir

5.Sonbaharda Ne Giyilir

6.Kır Düğününde Ne Giyilir

7.Pilatese Giderken Ne Giyilir

8.Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir

9.Tiyatroya Giderken Ne Giyilir

10.Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

Nesi Meşhur?

1.Bolu'nun Nesi Meşhur

2.Ağrı'nın Nesi Meşhur

3.Merzifon'un Nesi Meşhur

4.Mardin'in Nesi Meşhur

5.Gaziantep'in Nesi Meşhur

6.Antalya'nın Nesi Meşhur

7.Bilecik'in Nesi Meşhur

8.Çanakkale'nin Nesi Meşhur

9.Edirne'nin Nesi Meşhur

10İstanbul'un Nesi Meşhur

Nasıl Yenir?

1.Kiwano Nasıl Yenir

2.Demirhindi Nasıl Yenir

3.Kinoa Nasıl Yenir

4.Mango Meyvesi Nasıl Yenir

5.Yaban Mersini Nasıl Yenir

6.Adem Elması Nasıl Yenir

7.Tatlı Patates Nasıl Yenir

8.Arı Poleni Nasıl Yenir

9.Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir

10.Longan Meyvesi Nasıl Yenir