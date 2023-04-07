Türkiye'nin Mart ayında Google'da en çok arattıkları belli oldu

Google, her ay en çok aranan konuları açıklıyor.

Google Türkiye'nin geçtiğimiz Mart ayında yayınladığı verilere göre, Türkiye'de en çok aranan kelimeler listesinde din, siyaset ve Fenerbahçe oldu.

Ramazan ayı dolayısıyla dini konular çokça aratıldı. Siyaset alanında da son zamanlarda yaşananlar gelişmeler aratılmış.

En çok aranan 4. Konu ise TOGG oldu.

İşte o liste:

1. Fenerbahçe Sevilla maçı

3. Berat Kandili

4. TOGG

5. Ramazan ne zaman başlayacak, Ramazan ne zaman ve Ramazan Başlangıcı: Ramazan ayının başlangıcını merak edenlerin sayısı oldukça fazlaydı.

6. Meral Akşener

7. Bayram ne zaman ve Ramazan Bayramı ne zaman: Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğunu öğrenmek isteyenlerin sayısı da yüksekti.

8. ÖSYM giriş işlemleri, ÖSYM ve ÖSYM başvuru: Öğrenciler ve sınavlara hazırlananlar, ÖSYM ile ilgili giriş işlemleri ve başvurularını sorguladı.

9. Sivasspor: Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor'un maçları ve performansı, futbolseverlerin ilgisini çekti.

10. ASTOR hisse: Borsada işlem gören ASTOR hisse senedi, yatırımcıların dikkatini çekti.

11. OGM materyal: Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan materyaller, ilgili kişilerin ilgisini çekti.

12. ChatGPT

13. Resmi Gazete

14. Sabah ezanı ve Ezan Vakti İstanbul: İstanbul'daki ezan vakitleri, özellikle dini hassasiyeti olan kişilerin ilgisini çekti.