Google’da şifreler tarihe karışıyor. Yeni özellik devreye alındı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google şifreleri kaldırarak Google Passkey özelliğini devreye aldı.

Bir hesaba, uygulama girişte parmak izi ve yüz yanıma yöntemi kullanılacak.

Şikret, cihazlar ve web siteleri arasında güvenli bir anahtar-kilit özelliği yaratmak için “WebAuthn” standardını entegre etti.

Bu, parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik faktörleri kullanarak kimlik doğrulama kullanmaya izin veriyor. Bu sayede kullanıcılar, parolaları hatırlama ve her defasında girme zahmetinden kurtuluyor.

Google, yeni özelliğini tüm kullanıcılara açtığını duyurdu. Ancak bu tüm platformlarda kullanılamıyor.