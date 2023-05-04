Google’da şifreler tarihe karışıyor. Yeni özellik devreye alındı

Google’da şifrelerin yerine yüz tanıma ve parmak izi yöntemleri devreye girecek.

Google’da şifreler tarihe karışıyor. Yeni özellik devreye alındı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google şifreleri kaldırarak Google Passkey özelliğini devreye aldı.

Bir hesaba, uygulama girişte parmak izi ve yüz yanıma yöntemi kullanılacak.

Şikret, cihazlar ve web siteleri arasında güvenli bir anahtar-kilit özelliği yaratmak için “WebAuthn” standardını entegre etti.

y7ujkiuykijuy.jpg

Bu, parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik faktörleri kullanarak kimlik doğrulama kullanmaya izin veriyor. Bu sayede kullanıcılar, parolaları hatırlama ve her defasında girme zahmetinden kurtuluyor.

Google, yeni özelliğini tüm kullanıcılara açtığını duyurdu. Ancak bu tüm platformlarda kullanılamıyor.

İlgili Haberler
Google’dan müthiş özellik. Google’a bu cümleyi yazınca bakın size neyi gösteriyor
Google 173 bin geliştiricinin hesabını yasakladı
Google AirTag benzeri cihaz geliştiriyor. Apple’a rakip oluyor
Google'dan Gmail dolandırıcılarına karşı uyarı: 'Size ödül vereceğiz' diye hesabınızı çalıyorlar
Öne Çıkanlar
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Son Haberler
Bilal Erdoğan'ın lüks yattaki kuzu çevirme partisinde yanındaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı Güncel
Bilal Erdoğan'ın lüks yattaki kuzu çevirme partisinde yanındaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Hazar Ergüçlü gönlünü bakın hangi ünlü şarkıcıya kaptırdı Magazin
Hazar Ergüçlü gönlünü bakın hangi ünlü şarkıcıya kaptırdı
Suriyeli din adamından Erdoğan’a oy verin fetvası. Oy kullanacak Suriyelilere çağrı yaptı Güncel
Suriyeli din adamından Erdoğan’a oy verin fetvası. Oy kullanacak Suriyelilere çağrı yaptı
Yılanlar etrafı sardı. Köylüler adım atacak yer bulamıyor Güncel
Yılanlar etrafı sardı. Köylüler adım atacak yer bulamıyor
34 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi: 4 gözaltı Güncel
34 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi: 4 gözaltı
Uzmanı açıkladı: C vitamini cildin yenilenmesini sağlıyor Sağlık
Uzmanı açıkladı: C vitamini cildin yenilenmesini sağlıyor
Manisa'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis Güncel
Manisa'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis