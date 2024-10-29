Google'dan 29 Ekim'e özel tasarım

Cumhuriyet’in 101. yılını coşkuyla kutlayan Türkiye için Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir doodle hazırladı. Bugün ana sayfasını bu özel tasarımla süsleyen Google, Türkiye’den erişen kullanıcılarını Türk bayrağıyla selamladı.

Doodle’a tıklayan kullanıcılar, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" aramasıyla yönlendiriliyor ve havai fişek animasyonlarıyla karşılanıyor.

Bu anlamlı jest, sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandırarak birçok kişi tarafından paylaşıldı. Google’ın Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı bu özel doodle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve Atatürk'ün önderliğinde modernleşme yolunda atılan adımları hatırlatıyor.