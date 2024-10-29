Google'dan 29 Ekim'e özel tasarım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google'dan 29 Ekim'e özel tasarım

Google, Cumhuriyet'in 101. yılı onuruna özel bir doodle hazırladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan doodle, Türkiye’den giriş yapan kullanıcıları selamlıyor.

Cumhuriyet’in 101. yılını coşkuyla kutlayan Türkiye için Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir doodle hazırladı. Bugün ana sayfasını bu özel tasarımla süsleyen Google, Türkiye’den erişen kullanıcılarını Türk bayrağıyla selamladı.

Doodle’a tıklayan kullanıcılar, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" aramasıyla yönlendiriliyor ve havai fişek animasyonlarıyla karşılanıyor.

Bu anlamlı jest, sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandırarak birçok kişi tarafından paylaşıldı. Google’ın Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı bu özel doodle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve Atatürk'ün önderliğinde modernleşme yolunda atılan adımları hatırlatıyor.

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