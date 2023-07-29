Google'dan 'Android kilit modu' özelliği

Pek çok özel bilgimizi sakladığımız ve hafızası kişisel bilgilerle dolu telefonlarımızın güvende olması için farklı yöntemler kullanıyoruz. Parmak izi, yüz tanıma ve iris taraması gibi güvenlik seçenekleri her ne kadar kendimizi güvende hissetmemizi sağlıyor olsa da tam olarak yeterli gelmiyor.

Google'dan 'Android kilit modu' özelliği

Biyometrik güvenlik önlemleri bazı durumlarda aşılabiliyor. Böylece telefonlarınızda tuttuğunuz hassas bilgi ve içerikler korunmasız hâle gelebiliyor. Ancak bu durumdan kaçınmanın ise bir yolu bulunuyor: Kilit Modu.

Kilit modu, Android telefonlarda bulunan ve biyometrik güvenlik seçeneklerini devre dışı bırakan bir güvenlik özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Böylece telefonunuza erişim yalnızca bir PIN veya şifre ile sağlanabiliyor.

ShiftDelete.net'ten Gökberk Baycan'ın haberine göre, kilit modu, biyometrik kimlik doğrulamayı devre dışı bırakarak telefonunuzu daha güvenli hâle getirir. Bu sayede telefonunuzun kilidini açmak için parmak izi, yüz tanıma veya diğer biyometrik özellikler kullanılamaz. Telefonunuza erişmenin tek yolu belirlediğiniz şifre olarak kalır.

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Ancak, Android telefonlarda kilit modunu kullanmanın can sıkıcı bir yanı bulunuyor. Bu özellik, her etkinleştirdiğinizde yalnızca bir kez kullanılabilir olduğu için telefonunuzu kilit modundan çıkardıktan sonra, tekrar kullanmak istiyorsanız, bir kez daha manuel olarak etkinleştirmeniz gerekiyor. Özelliği sık kullanmayı planlayanlar için bu durum biraz can sıkıcı olabilir.

Android kilit modunun getirdiği avantalar düşünüldüğünde ise bu katlanılabilir bir durum olarak nitelendirilebilir. Bu yüzden potansiyel olarak tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalabileceğiniz veya cihazınızın çalınabileceğinden şüphelendiğinizde, kilit modunu etkinleştirebilirsiniz.

Böylece akıllı telefon hırsızlarına karşı kimliğinizi koruyabilirsiniz. Biyometrik verilerinizi çalacak kadar ileri giden failler, şifreniz olmadan kişisel bilgilerinize ulaşamayacaklardır.

Bu durumun yanı sıra uyurken telefonunuza göz atmak isteyebilecek biriyle aynı odayı paylaşıyor olabilirsiniz. Kilitleme modu, bu durumlarda da gizliliğinizi korumanıza ve kişisel verilerinize erişmelerini engellemenize yardımcı olabilir.

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Android kilit modunu açmak için izlenmesi gereken adımlar:

Ayarlar >
Kilit Ekranı >
Güvenli Kilidi Ayarları
Açılan sayfada cihazının şifresini girin
Ardından, güç düğmenize bir kilit butonu eklemek için Kilitleme Seçeneklerini Göster seçeneğini açın.
Daha sonra güç düğmenize basılı tutun
Açılan sayfada ‘Tam gizlilik’ seçeneğine tıklayıp cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

Kilitleme Modundan çıkmak için telefonunuzun kilidini normal şekilde açmanız yeterli.

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