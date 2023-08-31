Google’dan bomba yapay zeka adımı. Özel filigran geliştirdi

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google DeepMind, görüntülerin yapay zeka ile üretilip üretilmediğini gösteren yeni bir filigran aracı geliştirdi. SynthID adı verilen araç, başlangıçta yalnızca Google Cloud'un makine öğrenimi platformu Vertex'te barındırılan Google'ın AI görüntü oluşturucusu Imagen kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

GOOGLE DEEPMİND

Imagen kullanıcıları istedikleri görüntü oluşturabilecek ve ardından filigran ekleyip eklemeyeceklerini seçebilecekler. Bunun, insanların yapay zeka tarafından üretilen içeriğin gerçekmiş gibi gösterildiğini anlamalarına ya da telif haklarının korunmasına yardımcı olması umuluyor.

Geçtiğimiz yıl, üretken yapay zeka modellerinin artan popülaritesi, sahte videolar ve fotoğrafları da beraberinde getirdi. Filigran -yapay zeka tarafından üretildiğini belirlemek için bir metin ya da görüntüye bir sinyal gizleme tekniği- bu tür zararları engellemek için önerilen en popüler fikirlerden biri haline geldi.