Google'dan büyük kolaylık. Fatura ödemeyi unutmak tarihe karışıyor

Neredeyse herkesin hayatının yoğunluğu arasındaki en büyük problemlerinden bir tanesi de "faturayı unutmak"tır. Artık bu dert sona erecek.

Google tarafından Fotoğraflar uygulamasına yeni bir güncelleme yapılarak hatırlatma özelliğinin eklendiğini gösteren kod dizeleri yerleştirdiği keşfedildi.

Google, Google Fotoğraflar uygulamasının yeni bir sürümüne "Takvim" bölümü ekledi.

ARTIK FATURANIZI ZAMANINDA ÖDEMEYİ UNUTMAYACAKSINIZ

Google'ın en sevilecek özelliklerinden biri olacağı şimdiden anlaşılan söz konusu özellik, şu an için 6.61 sürümüyle test ediliyor.

Google Fotoğraflar uygulamasından bir faturanın fotoğrafı seçildiğinde ekranın alt kısmına yakın bir yerde, kutucukların çinde “Metni Kopyala” veya “Lens” gibi ifadeler bulunan bazı seçenekler bulunacak.

Bu seçeneklerin arasına bir de “Hatırlatıcıyı Ayarla” seçeneğini ekleyecek.

“Hatırlatıcıyı Ayarla” seçeneğini her fotoğrafta görünmeyeceğini, yalnızca metin veya tarih içeren fotoğraflarda görüneceği aktarıldı.

Özelliğe dair ekran görüntüsü paylaşıldı.