Google'dan DEI programını gözden geçirme kararı

Google, Meta ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri arasında, çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme (DEI) programlarını azaltma eğilimine katıldı. Şirketin İnsan Kaynakları Başkanı Fiona Cicconi, çalışanlara gönderdiği bir bilgilendirme notunda, Google'ın federal yüklenici statüsü ve son dönemdeki mahkeme kararları ile ABD Başkanlık Kararnameleri nedeniyle DEI işe alım hedeflerine artık yer verilmeyeceğini belirtti. Cicconi, "Her yıl, bizi bu hedeflere ulaştırmak için tasarlanan programları gözden geçiriyor ve değişiklikler yapıyoruz. Federal yüklenici olduğumuz için, ekiplerimiz aynı zamanda bu konudaki son mahkeme kararlarına ve ABD yürütme emirlerine uymak için gereken programlarımızdaki değişiklikleri de değerlendiriyorlar" dedi.

2020 yılında, Google, "azınlık gruplarının liderlik pozisyonlarındaki temsilini %30 artırma" hedefini kamuoyuna duyurmuş ve bu hedefe 2022'de ulaşmıştı. Ancak, DEI programlarının ABD genelinde sona erdirilmesi, Trump yönetiminin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda, Google, şirket genelindeki diğer DEI girişimlerini de "risk oluşturan" veya "beklenen etkiyi yaratmayan" programları dikkatlice değerlendiriyor.

Google sözcüsü Chloe Cooper, The Verge'e yaptığı açıklamada, şirketin "tüm çalışanlarımızın başarılı olabileceği ve eşit fırsatlara sahip olabileceği bir çalışma ortamı yaratmaya kararlı olduğunu" belirtti. Cooper, "Geçtiğimiz yıl boyunca, bizi bu hedefe ulaştırmak için tasarlanan programlarımızı gözden geçiriyoruz" dedi.

Şirketin DEI programlarını gözden geçirme süreci, İnsan Kaynakları Başkanı Fiona Cicconi'nin çalışanlara gönderdiği bir notla duyuruldu. Cicconi, "Melonie Parker ve ekibi, programları, eğitimleri ve girişimleri yakından ve dikkatlice değerlendirerek, gerektiğinde güncelleyecekler. Bu, risk oluşturan veya beklediğimiz kadar etkili olmayan programları da kapsıyor" dedi.

Google'ın bu kararı, Meta, Amazon ve Target gibi diğer büyük şirketlerin de DEI çabalarını azaltma veya yeniden değerlendirme eğilimleriyle uyumlu görünüyor. Bu eğilim, DEI politikalarına yönelik artan yasal ve politik baskılarla ilişkilendiriliyor.

Google, DEI işe alım hedeflerini sonlandırmasına rağmen, merkezi Çalışan Kaynak Grupları, üniversitelerle iş birlikleri ve tüm kullanıcılar ve ortaklar için kapsayıcı ürünler geliştirme çabaları gibi girişimlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Şirket, bu çalışmaların hem iş hem de Google çalışanları topluluğu için hayati önem taşıdığını vurguladı.