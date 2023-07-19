Google'dan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yeni özellik

Yazılım devi Google, Gmail’i geliştirme çabalarına son olarak “Gelişmiş Güvenli Tarama” özelliğini ekledi.

Donanımhaber'den Metin Akpınar'ın haberine göre, bir süredir kullanıcılarda görünen Gelişmiş Güvenli Tarama özelliği için Google, kötü amaçlı web siteleri, yazılımlar ve uzantılar hakkında kullanıcıları uyarmak için "gerçek zamanlı" güvenlik taraması sağladığını belirtiyor.

Google, kullanıcılara Google uygulamalarındaki tehlikeli bağlantılara karşı "daha iyi koruma" sağladığını da ekliyor.

AYARIN DEVREYE GİRMESİ 24 SAAT KADAR SÜREBİLİYOR

Ücretsiz olarak kullanılabilen üretken yapay zeka platformlarının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılar, Gmail üzerinden yapılanlar da dahil olmak üzere artık oldukça ikna edici e-postalar hazırlayabiliyor.

Aşağıdaki adımları yaparak hesabınız için Gelişmiş Güvenli Tarama özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. Bu arada Google, ayarın devreye girmesinin 24 saat kadar sürebileceğini de belirtiyor:

Google Hesabınıza gidin

Soldaki Güvenlik'i seçin

"Hesabınız için Gelişmiş Güvenli Tarama"ya gidin

Gelişmiş Güvenli Tarama'yı yönet'i seçin

Gelişmiş Güvenli Tarama'yı açın veya kapatın