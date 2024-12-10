Google’dan eşi benzeri görülmemiş devrim!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google’dan eşi benzeri görülmemiş devrim!

Arama devi Google kuantum bilişim alanında dört santimetrekarelik boyutundaki yeni çipi tanıttı

The Guardian’ın da yer alan habere göre Google, kuantum bilişim alanında yeni bir çip üretti. Dört santimetrekarelik boyutundaki çip, en hızlı bilgisayarların 10,000,000,000,000,000,000,000,000 (10 septilyon) yılda hesaplayabildiği işlemleri yalnızca beş dakikada gerçekleştiriyor. Sürenin, evrenin yaşını bile aştığı belirtiliyor. Bilim insanları bu olağanüstü gelişmeyi ‘eşi benzeri görülmemiş’ olarak nitelendiriyor.

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ABD’nin Santa Barbara şehrinde geliştirilen Willow, bir nane büyüklüğünde olduğu aktarıldı. Performansıyla kuantum bilişimde yeni bir dönemin habercisi olarak adlandırılan çip, özellikle yeni ilaçların geliştirilme sürecini kolaylaştıracak. Deney aşamasında yıllar süren işlemler dakikalara kadar düşecek.

Google Quantum AI kurucusu Hartmut Neven çipin hızıyla ilişkin, “Bu hız, kuantum hesaplamanın paralel evrenlerde gerçekleştiği fikrini destekliyor” ifadelerini kullandı.

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