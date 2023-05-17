Google’dan kritik uyarı: Bu hesaplar tehlikede

Google aktif hale getirilmeyen hesapların kaldırılacağını açıkladı. Peki hangi hesaplar tehlikede?

Google’dan kritik uyarı: Bu hesaplar tehlikede

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Arama motoru ve yazılım devi Google, aktif olarak kullanılmayan hesapların silineceğini söyledi.

Google, güvenlik konusunda açık yaşanabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla Gmail, YouTube veya Drive hesaplarınızı aktif olarak kullanmanız tavsiye ediliyor.

Bu yılın Aralık ayından itibaren Google Workspace, YouTube ve Google Fotoğraflar gibi hizmetlerde depolanan içerikler ile birlikte iki yıldır kullanılmayan hesaplar sunuculardan kaldırılacak.

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Aktif olmayan hesapların iki adımlı doğrulama gibi temel güvenlik özelliklerine sahip olmadığı ve bundan dolayı “en az 10 kat” daha fazla risk barındırdığı düşünülüyor. Google’ın açıklamasına göre bu hesapların ele geçirilmesi oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bunlar arasında kimlik hırsızlığı, spam e-posta paylaşımı ve zararlı içeriğin dağıtılması gibi çeşitli kötü amaçlı faaliyetler yer alıyor.

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