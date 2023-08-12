Google’dan şaşırtan tasarım değişikliği

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google, son olarak Arama uygulamasını elden geçirmeye başladı.

Android uygulamasında arama kutucuklarının yeni bir görünüme kavuştuğu ortaya çıktı.

Güncellenen tasarım, her bir arama sonucunu yuvarlatılmış köşelere sahip ayrı bir kartta gösteriyor.

Bu tasarım değişikliği, arama sonuçlarını görsel olarak daha iyi ayırt edilmesini sağlıyor.

Yeni arayüz, Android için Google uygulamasının 14.31.19.29 sürümünü kullanan bazı kullanıcılar tarafından fark edildi