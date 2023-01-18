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Google'dan kullanıcıların işin kolaylaştıran kısayollar. Sekmeler arasında boğulmaya son

Google Chrome için kullanıcılar tarafından kullanışlı bulunan klavye kısayolları Google Türkiye'nin Twitter hesabından paylaşıldı. İşte en çok kullanılan Google Chrome klavye kısayolları listesi...

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 14:55
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Google'dan sekmeleri kontrol etme kısayolları

Google'dan kullanıcıların işin kolaylaştıran kısayollar. Sekmeler arasında boğulmaya son
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Google Türkiye, resmi Twitter hesabından Google Chrome'un en çok kullanılan kısayollarını paylaştı. Chrome'da sekmeleri açma, kapama ve son kapatılan sekmeyi yeniden açma kısayolları paylaşıldı.

İŞTE GOOGLE'IN SEKMELER İÇİN KULLANILAN KISAYOLLARI

Google, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Chrome kısayolları
Yeni sekme açma: ctrl + t
Açık olan sekmeyi kapatma: ctrl + w
Son kapatılan sekmeyi yeniden açma: ctrl + shift + t

1. Chrome Sekmelerini ve Pencereleri Yönetmek

Google Chrome klavye kısayolları, sekmeleri ve pencereleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için en iyi Google Chrome kısayollarından bazılarıdır.

Ctrl + N: Yeni pencere açar.
Ctrl + Tab: Sekmeler arasında geçiş yapar.
Ctrl + mouse sol tıklama: Bağlantıyı yeni sekmede açar.

2. Gizli Modu Açmak

Google Chrome, Gizli modu saniyeler içinde açmaya olanak tanıyan bir klavye kısayoluna sahiptir. “Ctrl + Shift + N” klavye kısayolunu kullanarak gizli mod kullanılabilir. Gizli modu kapatmak için “Ctrl + Shift + W” klavye kısayolunu kullanılabilir.

3. Sayfayı Yenilemek

“Ctrl + R” klavye kısayolunu kullanarak bir web sayfasını hızlı ve pratik bir şekilde yenilenebilir. Önbelleğe alınmış içeriği yok sayarak etkin olan web sayfasını yeniden yüklemek için “Ctrl + Shift + R” klavye kısayolu kullanılabilir. 

4. Tarama Geçmişi, İndirilenler Sayfası ve Yer İşaretleri

Tarama geçmişini ve indirilenler sayfasını açabileceğiniz, etkin olan web sayfasını yer işaretlerine ekleyebileceğiniz klavye kısayolları bulunuyor.

Ctrl + H: Tarama geçmişini açar.
Ctrl + J: İndirilenler sayfasını açar.
Ctrl + D: Etkin sayfayı yer işaretlerine ekler.

5. Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Bir web sayfasında yer alan yazıların boyutu okunamayacak kadar küçük ise “Ctrl ve +” klavye kısayolunu kullanarak web sayfasını yakınlaştırabilir, “Ctrl ve –“ klavye kısayolunu kullanılarak web sayfasını uzaklaştırılabilir.

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