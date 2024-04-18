Google'dan sürücülere büyük kolaylık. 3D binalar özelliği geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google'dan sürücülere büyük kolaylık. 3D binalar özelliği geliyor
Google'ın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Haritalar'a 3D binalar özelliği ekleneceği belirtildi.

Dünyanın en çok kullanılan uygulaması olan Google, Haritalar uygulamasında sürücülerin 3D binalar kullanımı için önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu

Android cihazlarda tam anlamıyla kullanılabilir hale gelen Android Auto ile bütünleşik bir şekilde çalışan uygulamanın neler sunacağı ortaya çıktı.

Haritalar’ın navigasyon modunda aktifken, yani iki nokta arasında seyahat ederken devreye gireceği belirtildi.

Uygulamaya daha gerçekçi binaların eklenmesi, sürücülere konumlarını daha iyi anlama ve oryantasyon sağlama konusunda yardımcı oldu.

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3D BİNALARIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

Profil ayarlarına erişim:

Google Haritalar uygulamasını açılır ve profile tıklanır. Burası, genellikle sağ üst köşede yer alır ve giriş yapılmışsa profil fotoğrafı görünür.

Ayarlar menüsüne gidilir:

Ayarlar menüsünü açılır ve ‘Navigasyon’ seçeneğine gidilir.

3D binalar özelliğini aktifleştirin: Navigasyon ayarları içinde, ‘3D Binaları Göster’ seçeneğini bulunuyor ve bu özellik etkinleştiriliyor. Söz konusu özellik, haritada yeterince yakınlaştığınızda 3D binaların görünmesini sağlıyor.

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