Google'dan Türkçe ana sayfasına siyah kurdele

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Arama motoru Google, milli yas ilan edilmesinin ardından Türkçe ana sayfasına siyah kurdele koydu. Kurdelenin üzerine gelindiğinde "Tüm Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizle" mesajı yer alıyor.