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Google’dan yapay zeka için büyük adım. Kırmızı kodlu rapor gönderdi

Google çalışanlarına kırmızı kodlu rapor göndererek ürünlere yapay zeka ekleneceğini açıkladı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:01
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Google’dan yapay zeka için büyük adım

Google’dan yapay zeka için büyük adım. Kırmızı kodlu rapor gönderdi
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Teknoloji devi Google’in yapay zeka konusunda büyük bir adım atacağı belirtildi.

Bloomberg’inb haberine göre Google, tüm çalışanlarına acil durum mesajı göndererek önemli ürünlerinin tamamının aylar içinde güncellenerek yapay zeka eklenmesini söyledi.

Fakat şirketin bu konuda ne yapacağı ve hangi adımları izleyeceği ile ilgili detaylar yok.

Öte yandan şirket, kısa süre önce ChatGPT’ye rakip olmak için yapay zeka destekli Bard’ı sundu. Ek olarak da YouTube’daki içerik oluşturucular için videolardaki kıyafetleri sanal olarak değiştirmeyi sağlayacak yapay zeka destekli özellikler getireceğini duyurdu.

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