Google’dan yapay zeka ittifakı. Tek çatı altında birleştirdi

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google iki büyük yapay zeka şirketini birleştirdi.
Google Brain ve DeepMind’ı tek çatı altında birleştirdiğini açıkladı. Google, yapay zeka araştırma bölümünün büyük ölçüde yeniden yapılandırdığını duyurdu.
Yeni kurulan Google DeepMind’ın yönetim ekibinde, DeepMind firmasının eski CEO’su Demis Hassabis ve Google’ın Yapay Zeka Takım Yöneticisi Jeff Dean yer alacak.
Dean, Google CEO’su Sundar Pichai’ye rapor verecek. Ayrıca yapay zeka araştırmaları için hedef belirlemekten sorumlu olacak.
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