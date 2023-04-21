Google’dan yapay zeka ittifakı. Tek çatı altında birleştirdi

Google Brain ve DeepMind’ı tek çatı altında birleştirdiğini duyurdu.

Google’dan yapay zeka ittifakı. Tek çatı altında birleştirdi

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google iki büyük yapay zeka şirketini birleştirdi.

Google Brain ve DeepMind’ı tek çatı altında birleştirdiğini açıkladı. Google, yapay zeka araştırma bölümünün büyük ölçüde yeniden yapılandırdığını duyurdu.

google2-1681304452.jpg

Yeni kurulan Google DeepMind’ın yönetim ekibinde, DeepMind firmasının eski CEO’su Demis Hassabis ve Google’ın Yapay Zeka Takım Yöneticisi Jeff Dean yer alacak.

Dean, Google CEO’su Sundar Pichai’ye rapor verecek. Ayrıca yapay zeka araştırmaları için hedef belirlemekten sorumlu olacak.

.

İlgili Haberler
Dünyanın yeni atom bombası diye tanımlandı: Yapay Zeka
Android 14 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar açıklandı
Google Meet'e yeni özellik. Bir kullanıcı diğer kullanıcıya müdahale edebilecek
Google arama motoru kökten değişecek. Yapay zeka destekli Magi geliyor
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Erdoğan 'müjde' diye duyurdu, Naci Görür uyardı: Müsaade etmemek lazım Güncel
Erdoğan 'müjde' diye duyurdu, Naci Görür uyardı: Müsaade etmemek lazım
TİP lideri Erkan Baş 'hayalim' diyerek anlattı: TRT Yargı Siyaset
TİP lideri Erkan Baş 'hayalim' diyerek anlattı: TRT Yargı
Sudan ordusu: Başkentin 'isyancılardan' temizlenmesi aşamasına geçildi Dünya
Sudan ordusu: Başkentin 'isyancılardan' temizlenmesi aşamasına geçildi
İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı Yaşam
İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
AKP seçim bürosu önünde silah sesleri Güncel
AKP seçim bürosu önünde silah sesleri
YSK, AKP’nin ‘Millet İttifakı’ talebini reddetti: Oy pusulasından çıkarılması istenmişti Siyaset
YSK, AKP’nin ‘Millet İttifakı’ talebini reddetti: Oy pusulasından çıkarılması istenmişti