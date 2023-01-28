Google’ın yeni yapay zekası görenlerin ağzını açık bıraktı. Müzik sektörü şokta

Teknoloji devi Google yazdıklarınızı müziğe dönüştüren yapay zekâsı MusicLM'i açıkladı.

Elde edilen bilgilere göre, Google’ın MusicLM isimli yeni yapay zekâsı, DALL-E 2 ile oldukça benzer bir yapıda çalışıyor.

Yapay zeka yazdıklarınızı görsel olarak değil de müzik olarak ortaya çıkarıyor. Eğer isterseniz ritim de oluşturabilirsiniz.

Geliştirme aşamasında olan yapay zekan henüz bazı sesleri net veremiyor. Projeyi geliştiren Google AI mühendislerinden birisi olan Keunwoo Choi, MusicLM’in 4 farklı yapay zekâ modelinin birleşimiyle ortaya çıktığını belirtiyor.

Öte yandan yapay zekâ müzisyenlerden de yavaş yavaş tepki toplamaya başladı.