Google'dan yeni güncelleme: Daha fazla seçenek geliyor

Google'ın not alma uygulaması Google Keep, metin düzenlemeyi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Google'dan yeni güncelleme: Daha fazla seçenek geliyor

Google'ın yeni özelliklerinden biri olan 'metin düzenleme' Keep uygulaması ile birlikte daha kolay olmaya hazırlanıyor.

Sosyal medyada ssembleDebug isimli bir kullanıcı, Google Keep’e entegre edilmiş yedi farklı metin düzenleme düğmesini gösteriyor. Düğmelerin ilk üçü, üç metin boyutu arasından seçim yapmaya yarıyor: H1, H2 ve standart gövde metni (Aa).

Yine üç adet olan sonraki düğmeler, çeşitli metin stillerinin uygulanmasını kolaylaştırıyor: Kalın, İtalik ve Altı Çizili. “T” ile gösterilen son seçenek, seçilen metne uygulanan tüm biçimlendirme değişikliklerini ortadan kaldırmaya yarıyor.

Enteresan bir şekilde metin düzenleme seçeneklerinin çeşitliliği onay kutularıyla birlikte bile sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Google, bu temel düzenleme araçlarını Google Keep’e başarıyla entegre etmiş olsa da, bunların etkinleştirilmesini erteledi.

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