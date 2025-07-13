Google’dan yeni yapay zeka hamlesi!



OpenAI’ın 3 milyar dolar değerindeki Windsurf satın alması için yürüttüğü görüşmeler, son anda bir neticeye bağlanamadı. Bu görüşmelerin sonunda Windsurf’ün kurucu ve yöneticileri, şirketin tamamını satmak yerine Google’a transfer olmayı tercih etti. Bu gelişme ile birlkte yapay zeka ile yazılım geliştirme alanında kızışan rekabette Google’ı önemli ölçüde önplana çıkardı.



Öte yandan Windsurf, geliştiricilerin yapay zeka desteğiyle kod yazmasını sağlayan en başarılı iki platformdan biri olarak gösteriliyordu. Diğeri ise Cursor markasıyla tanınan Anysphere Inc. Windsurf’ün OpenAI tarafından satın alınması, bu alandaki güç dengesini önemli ölçüde değiştirecek bir hamle olarak değerlendiriliyordu.

