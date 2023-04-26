Google'ın az bilindik hizmeti ortaya çıktı. Kullanıcılar çok sevinecek

Editör: Ayşe Memiş
Google Türkiye sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hizmeti duyurdu.
Google’ın az bilindik hizmetlerinden Google Fonts merak konusu oldu.
Google Türkiye paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Google Fonts farklı yazı türlerini kullanıcılara sunuyor.
İstenilen fontu seçerek Türkçe karakter özelliği ekleyip Google Fonts kodunu alabilirsiniz. Bu kodu Web sitenize eklerseniz artık o font eklenir.
Google bu hizmeti ücretsiz olarak sunuyor.
Arama butonuna istediğiniz fontu yazabilir ve seçebilirsiniz.
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