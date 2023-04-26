Google'ın az bilindik hizmeti ortaya çıktı. Kullanıcılar çok sevinecek

Google’ın az bilindik hizmetlerinden biri Google Fonts’un ayrıntıları derlendi.

Google'ın az bilindik hizmeti ortaya çıktı. Kullanıcılar çok sevinecek

Editör: Ayşe Memiş

Google Türkiye sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hizmeti duyurdu.

Google’ın az bilindik hizmetlerinden Google Fonts merak konusu oldu.

Google Türkiye paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Google Fonts farklı yazı türlerini kullanıcılara sunuyor.

g-t.jpg

İstenilen fontu seçerek Türkçe karakter özelliği ekleyip Google Fonts kodunu alabilirsiniz. Bu kodu Web sitenize eklerseniz artık o font eklenir.

Google bu hizmeti ücretsiz olarak sunuyor.

Arama butonuna istediğiniz fontu yazabilir ve seçebilirsiniz.

98.jpg

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