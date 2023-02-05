Google hakkında az bilinen 10 detay: Adı yazım yanlışı olarak görüldü

Günümüzde arama motoru, yapay zeka ve akıllı telefon gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Google hakkından bilinmeyen gerçekler ortaya çıktı. İşte o liste:

1- GOOGLE, İLK BAŞTA BACKRUB OLARAK ADLANDIRILDI

Google’ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, 1996 yılında temellerini atmaya başladıklarında şirketin ismini bugün bildiğimizin aksine BackRub olarak koydu. Ancak daha sonra sürpriz bir şekilde şirketin Google olarak adlandırmasına karar verdiler.

2- GOOGLE’IN İSMİ, GOOGOL SAYISINDAN ESİNLENİLDİ

Matematikteki en büyük sayılardan biri olan 10¹⁰⁰ (1 rakamına 100 sıfır ekleyerek yazılır) Googol, Google’ın ismine ilham kaynağı oldu. Şirketin kurucuları, arama motorlarının analiz ettiği büyük miktardaki verinin bir yansıması olarak bundan esinlendiler. Hatta Google, bazı kesimler tarafından Googol’un yazım hatası olarak görülüyor.

3- 2013’TE ÇÖKTÜĞÜ SÜREÇTE İNTERNET KULLANIMI YÜZDE 40 AZALDI

16 Ağustos 2013’te tüm Google servislerini ve uygulamalarını (Arama, Gmail ve YouTube dahil) etkileyen bir elektrik kesintisi yaşandı. Web analitiği şirketi GoSquared’e göre beş dakika süren kesinti süresince dünya çapındaki internet kullanımı yüzde 40 oranında azaldı.

4- 1997’DE AZ KALSIN YAHOO’YA SATILIYORDU

1997’de Google’ın henüz çok bilinmediği dönemde Larry Page ve Sergey Brin, şirketi 1 milyon dolara Yahoo’ya satmayı teklif etti. Yahoo, şirketin bu kadar etmeyeceğini düşünerek teklifi reddetti. 2002’de ise adını duyurmaya başlamasının ardından Yahoo, Google’ı 3 milyar dolar karşılığında satın almak istedi. Ancak teklif, bu sefer de Page ve Brin tarafından kabul görmedi.

5- GOOGLE’IN ARAMA ALGORİTMASININ PATENTİ STANFORD ÜNİVERSİTESİ’NE AİT

Google’ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, Stanford Üniversitesi’nde öğrenciyken PageRank algoritması için patent başvurusunda bulundu. Algoritma, bir web sayfasının önemini belirlemeye yardımcı oluyor ve Google’ın arama sonuçlarını sıralama yönteminin bölümünü oluşturuyor. Ancak bu patent, Stanford Üniversitesi’ne ait. Bu nedenle söz konusu algoritmanın kullanılması için üniversiteden 1.8 milyon hisse senedi karşılığında lisans alındı.

6- GOOGLE GÖRSELLER’İN ÇIKMASINA JENNİFER LOPEZ NEDEN OLDU

Google, ilk kurulduğu dönemlerde kullanıcılara günümüzdeki gibi geniş arama seçenekleri sunamıyordu. Jennifer Lopez’in 2000 yılında Grammy Ödülleri’nde giydiği elbiseyle bu durum bir kez daha göze çarptı.

İnsanlar, ünlü sanatçının giydiği elbiseyi aratmak için internete akın etmiş ve hatta söz konusu elbise Google’da en çok aratılan terimler arasına girmişti. Ancak işin garip tarafı, o zamanlarda platformda Görseller kısmı yoktu. Yani sadece metin odaklı sonuçlar görülüyordu. Google da daha sonra bu gibi durumlarda insanların işini bir hayli kolaylaştıracak Görseller seçeneğini kullanıma sundu.

7- HER GÜN YAPILAN ARAMALARIN YÜZDE 15’İ YENİ VE BENZERSİZDİR

Google, tabiri caizse internete açılan bir kapı konumunda. Bu nedenle istediğimiz terimi aratarak dilediğimiz web sitesine gidebiliyoruz. Peki sizce platformda aratılan kelimelerin yüzde kaçı benzersiz? Araştırmalara göre, her gün Google’da yapılan aramaların yüzde 15’i daha önce hiç aratılmayan ve benzersiz terimlerden oluşuyor.

8- GOOGLE, YOUTUBE’U BİR FAST-FOOD RESTORANINDA SATIN ALDI

Google, 2006’da ünlü video paylaşım platformu YouTube’u 1,65 milyar dolara satın aldı. Ancak insanların aklında satın almadan çok, anlaşmanın nerede yapıldığı kaldı. YouTube kurucu ortağı Steven Chen, 2011 yılında yaptığı açıklamada Google yöneticileriyle Palo Alto’da bulunan bir Denny’s fast-food restoranında bir araya geldiklerini ve anlaşmanın da burada yapıldığını dile getirdi.

9- ‘GOOGLE’ KELİMESİ, 2006’DA RESMEN FİİL OLARAK TANINDI

Google, 1997’den bu yana günden güne kendini geliştirdi ve 2022 itibariyle internetin en büyük araçlarından biri haline geldi. Bu kapsamda Google kelimesi, 2006 yılında Oxford İngilizce Sözlüğü ve Merriam-Webster Collegiate Sözlüğü tarafından resmen bir fiil olarak tanındı.

İLK GOOGLE DOODLE 1998 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

Google’ın tatil, önemli olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici süreliğine logosu üzerinde yaptığı özel değişiklikler olan Doodle, ilk olarak 1998 yılında Burning Man Festivali sırasında ortaya çıktı.