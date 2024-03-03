Google'ın telefonlarına hayat kurtaracak özellik geliyor

Apple’ın iPhone modellerinde uydu teknolojisi kullanmasının ardından bu özellik popüler olmaya başladı.

Google da bazı Pixel modellerinde özelliği kullanıma sundu.

Google Pixel telefonlarda yeni bir “Uydu Acil Yardım” özelliği göründü. Pixel cihazlarda "Ayarlar" menüsünden "Güvenlik ve acil durum sekmesine" girildiğinde "Uydu Acil Yardım" özelliği görülecek.

Google, Uyarlanabilir Bağlantı Hizmetlerinde yakın zamanda yapılan bir güncelleme aracılığıyla bu ayarı neredeyse tüm Pixel cihazlarına geniş çapta sunduğu ortaya çıktı. Bu özelliğin henüz aktif edilmediğinin, dolayısıyla da Uydu Acil Yardım ayarına tıkladığınızda herhangi bir ekranın açılmadığının da altı çizildi.

9to5Google ekibi, rootlu Pixel üzerinden Google’ın bu özellik için hazırladığı menüye erişim sağladıklarını açıkladı.

Uydu Acil Yardım (Satellite SOS) sayfası şu özellikleri sunuyor:

1- Pixel model cihazla acil servislere mesaj gönderebilir ve mobil veya Wi-Fi ağına bağlanılamadığında konum paylaşılabilir.

2- Sayfada, acil servisleri aranabileceği veya mesaj gönderebileceği, Google Haritalar’ı kullanarak konum paylaşılabileceği ve acil durumla ilgili soruların yanıtlanabileceği açıklanmaktadır.

3- Acil servislere uydu üzerinden bağlanıldığında ad, e-posta adresi, telefon numarası, konum, cihaz bilgileri (IMEI, dil, model, pil seviyesi) ve acil durum bilgileri, acil durum servisleri ve uydu servis sağlayıcılarıyla paylaşılır.

Acil durum hizmetleri dışında herhangi biriyle iletişime geçip geçilemediği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor ancak şirket, Google hesabındaki adını ve telefon numarasının yanı sıra acil durumda iletişime geçilecek en fazla üç kişinin iletişim bilgilerinin de paylaşacağını belirtti.

Sayfa, Uydu Acil Yardım özelliğinin hangi ülkelerin desteklendiğiyle ilgili bir Google destek sayfasına bağlantı veriyor ama sayfa şu anda yayında değil. Ayrıca Garmin Arama ve Kurtarma Sigortası planına bir bağlantı da dahil. ​