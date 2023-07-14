Google'ın yapay zekası artık Türkçe. Sesli de kullanılabilecek

Google’ın yapay zekâ sohbet botu Bard artık Türkçe kullanılabilecek. Detaylar belli oldu.

Google'ın yapay zekası artık Türkçe. Sesli de kullanılabilecek

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre Google, Bard’ın Türkçe dahil 40'tan fazla dile destek sunmaya başladığını duyurdu. Ayrıca dil desteğine ek olarak sohbet botuna eklenen yeni özellikler de paylaşıldı.

Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar, yanıtları okumak yerine Bard'ı artık sesli olarak kullanabilecek. Ayrıca sesli yanıt özelliği kapsamında kullanıcılara basit, uzun, kısa, profesyonel ve gündelik gibi farklı ton ve stiller arası seçim fırsatı sunulacak.

GOOGLE BARD'A EKLENEN TÜM YENİLİKLER:

Sohbetin bir kısmı veya sadece bir cevabı, bağlantılar aracılığıyla paylaşma.

Bard’ın hangi tonda ve stilde yanıt vereceği beş farklı seçenekte (basit, uzun, kısa, profesyonel ve gündelik) mevcut olacak.

Bard’ın konuşmalarınıza verdiği cevapları artık sesli olarak duyabileceksiniz.

Google Lens'e benzer şekilde Bard’a fotoğraf gönderilebilecek veya bu fotoğraf içinde sorgu yapılabilecek.

Bard ile yapılan sohbetler artık sabitlenebiliyor ve kullanıcılar bu sohbetlere herhangi bir ad verebilecek.

Bard üzerinden alınan Python kodları Google Colab ile birlikte Replit’e aktarılabilecek.

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