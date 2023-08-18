Google’nin yapay zekası Bard ile işleri kolaylaştırın. İşte size 10 ipucu

Bard, son birkaç ayda özgeçmiş yazmak, egzersiz rutinleri oluşturmak ve rüya tatilleri planlamak gibi çeşitli projelerde insanlara yardım etti. Ve şimdi Bard, dünyanın çoğunda ve en çok konuşulan dillerde kullanılabilir durumda.

Bard’ı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için işte size 10 ipucu:

1-Yeni bir şey öğrenin Bard, ilgilendiğiniz herhangi bir konuda size hızlı ve kolay bir şekilde bilgi verebilir. Örneğin, balina izlemeye gitmeden önce balinalar hakkında bilgi almak veya tenis oynamaya başlamak için temel kuralları öğrenmek istiyorsanız, Bard’a sorabilirsiniz. Bard, size ilgili bilgileri ve kaynakları sunacaktır.

2-Görüntüleri analiz edin ve ilgili içeriği oluşturun Bard, yüklediğiniz herhangi bir resim hakkında size bilgi verebilir veya resme dayalı olarak içerik oluşturabilir. Örneğin, bir toplantıda aldığınız el yazısı notların bir fotoğrafını paylaşabilir ve Bard’dan bunları kullanarak bir özet e-posta yazmasını isteyebilirsiniz. Veya tatilinizden bir fotoğraf yükleyebilir ve Bard’dan bunun için ilgi çekici bir resim yazısı oluşturmasını isteyebilirsiniz.

3-Bir taslak yazın Bard, e-postalar, kapak mektupları, blog gönderileri ve iş planları gibi çeşitli içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Sadece basit bir istemle başlayın, örneğin “Bir sosyal medya yöneticisi rolü için bir kapak mektubu yaz” ve Bard size üç farklı taslak sunacaktır. Tonu ve stili değiştirebilir (basit, uzun, kısa, profesyonel veya gündelik) ve doğrudan Gmail’e veya Google Dokümanlar’a aktarabilirsiniz. Ya da Bard’dan çocuklarınıza yüksek sesle okuyabileceğiniz bir yatmadan önce hikaye yazmasını isteyerek eğlenebilirsiniz.

4-Seçeneklerinizi karşılaştırın Bard, çok çeşitli konular için size karşılaştırmalar yapabilir ve sizin için en iyi seçenekleri bulmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, “Deri bir kanepe satın almanın artıları ve eksileri nelerdir?” diye sorabilir ve Bard’ın size ilgili bilgilerle cevap vermesini bekleyebilirsiniz. Cevabınızı daha sonra kolayca geri dönmek için sabitleyebilirsiniz.

5-Bir proje başlatın Bard’ın yardımıyla yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Örneğin, bir iş arkadaşınız için sürpriz bir emeklilik partisi planlamasına yardımcı olmasını isteyebilir veya 5K yarışına hazırlanmak için dört haftalık bir egzersiz planı oluşturmasını isteyebilirsiniz. Bard size adım adım rehberlik edecek ve gerekli kaynakları sağlayacaktır.

6-Kod oluşturun Bard, kodlama görevleriyle ilgili size yardımcı olabilir. Örneğin, bir kod parçacığının ne yaptığını açıklamasını veya basit bir kod parçacığı oluşturmasını isteyebilirsiniz. Bu, özellikle programlamayı yeni öğreniyorsanız veya bir kod bloğunun nasıl çalıştığını anlamak için daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa yararlıdır.

7-Bir seyahat planlayın Bard, seyahat planlaması yapmanıza yardımcı olabilir. Belirli bir varış noktası hakkında bilgi isteyebilir veya deneyimlemek istediğiniz tüm etkinlikleri ve ilgi çekici yerleri içeren tüm bir seyahat programı oluşturmasını isteyebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı paylaşarak seyahat programınızı daha da özelleştirebilirsiniz, örneğin: “Ben ve arkadaşlarım için bir seyahat planlama belgesi başlatın - ilkbaharda bir haftalığına İrlanda’yı ziyaret ediyoruz ve bir yolculuğa çıkmak istiyoruz.” Bard ayrıca, nereye gittiğinize dair daha iyi bir fikir vermek için yanıtlarında görüntüler de içerir. Ve yanıtını başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

8-Yaratıcı fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın Bard, yaratıcı bir zorlukla karşı karşıyaysanız size yardımcı olabilir. Örneğin, bir sanatçıysanız, Bard’dan stüdyonuz için yeni bir slogan önermesini isteyebilir veya en son çalışmanızın bir fotoğrafını yükleyebilir ve Bard’dan bir başlık bulmanıza yardımcı olmasını isteyebilirsiniz.

9-Düşüncelerinizi ve duygularınızı daha iyi ifade edin Hepimiz bir fikri ifade etmeye çalıştığımız, ancak kelimeleri tam olarak doğru anlayamadığımız anlara sahibiz. Bard, kendi kişisel editörünüz olarak hareket edebilir, düşüncelerinizi düzenlemenize yardımcı olabilir ve ifade ve dilbilgisi önerileri sunabilir. Örneğin, Bard'dan bir arkadaşının düğününe katılamadığı için özür dileyen bir yanıt yazmasını isteyebilir veya Bard'a "Söylemenin daha iyi bir yolu nedir?" diye sorabilirsiniz.

10- Sadece sohbet edin Bard'ı kullanmak için aklınızda belirli bir proje olması gerekmez. Bard'dan size bir şaka yapmasını isteyerek veya hobileriniz ve ilgi alanlarınız hakkında sohbet ederek biraz eğlenebilirsiniz. Bard'dan en sevdiğiniz karakter gibi davranmasını ve onlarla sohbet etmesini bile isteyebilirsiniz.