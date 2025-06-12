Gören gözlerine inanamadı: Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medyayı salladı!

Usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden 2003 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Çift, özel yaşamlarını magazinden uzak yaşamayı tercih ediyor.

62 yaşındaki moda tasarımcısı Suden, haftanın 5 günü kendisini spora verdi.

​​​​​​​

Bu çabaları karşılığını gösterdi ve oldukça farklı bir görünüme kavuştu.

​​​​​​​

Biricik Suden’in kaslı görünümüne çoğu zaman eleştiriler geliyor.

​​​​​​​

Daha önce kendisine gelen, "Biricik Hanım özür dilerim ama, nasıl desem, kollarınız sar beni kollarına diyeceğim bir erkek gibi" yorumuna "Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın" şeklinde yorum yapmıştı.